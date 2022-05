Trasa vedla přes Nesvačily, Drachkov, Radošovice, Libohoš, Manělovice, Vrchotovy Janovice, Velkou Lhotu, Lhotku, Bezmíř, Vojkov, Vysoká, Lavičky, Mrzné, Jesenice, Vršovice až do cíle na prčické náměstí, kam účastníci dorazili po půl osmé večer.

Z Prčic zpět se pak dostali svozovým autobusem do Olbramovic, a odtamtud posíleným vlakovým spojem do Bystřice u Benešova. Z bystřického náměstí (kde byl start) odjeli autem do 190 km vzdáleného domova. Pochodu Praha Prčice se zúčastnili již po osmé.

Za příspěvek děkujeme Jiřímu Anderlovi.