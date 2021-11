Tvrdá opatření, která platila od března 2020, rozdělovala nejen americkoevropské rodiny, páry a přátele, ale rovněž narušovala vztahy mezi oběma kontinenty. Tvrdé americké cestovní pravidlo (anglicky travel ban) se však zdá být u konce.

Spojené státy odstranily zákaz vstupu do země pro 33 států – mezi nimi jsou země Evropské unie a dalších několik států včetně Číny. Spojené státy současně povolují vstup ze sousedních zemí, tedy Kanady a Mexika. Dále budou moci do USA vstoupit cestující z Iránu, JAR, Brazílie a Indie.

Co je potřeba splňovat?

Podmínkou pro vstup do Ameriky je jednoznačně plné očkování vakcínou schválenou WHO. Nenaočkovaní občané jiných zemí, než je USA, tak do země vstoupit stále nemohou. Dalšími povinnostmi jsou nošení roušky po celou dobu cesty a sdílení telefonního čísla a emailové adresy z důvodu trasování.

Cestující letadly se budou muset rovněž prokázat covidovým testem, který podstoupili tři dny před cestou. Osoby přijíždějící ze sousedních zemí skrz pozemní hranice se testovat nemusí. Rovněž se ruší povinnost karantény.

Tyto změny budou mít nesporný vliv nejen na životy řady rodin, ale i na stagnující turismus či vztahy mezi oběma kontinenty.

Co zrušení zákazu znamená a koho se týká?

Pro některé země Unie cestování není ale i tak jednoznačné. USA totiž o několik dní dříve vydalo upozornění pro 14 zemí EU, kde se pandemická situace zhoršuje. Štítek „necestujte“ se tak od 2. listopadu týká Belgie, Bulharska, Estonska, Chorvatska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Irska, Litvy, Lotyšska, Norska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Podle WHO je nárůst nakažených v těchto zemích „velmi znepokojivý," píše Forbes.

Změna pravidel rovněž zamezí známé kličce cestujících z nepovolených zemí do USA, kterou byl pobyt v blízké zemi. Takoví cestující pak strávili dva týdny v Mexiku či Dominikánské republice. Tam si následně udělali covidový test a odcestovali do Ameriky, informují noviny The New York Times.

„Cestování přes Mexiko je výsměch,“ uvedla Fabienne Waltherová, Švýcarka žijící v Mexiku. Ta pomáhala mnohým Evropanům s pobytem v Mexiku před vstupem do USA. Nakazit se koronavirem bylo totiž v mexickém Cancúnu pravděpodobnější než v jejich domovských městech v EU.

Shledání po dvou letech

Americká média informují o příbězích rodin, párů a přátel, které na téměř dva roky restrikce rozdělily. Řada z nich hodlá změnu pravidel cestování využít co nejdříve po odstranění zákazu a se svmi blízkými se konečně setkat.

To je případ například rodiny Westových z Arlingtonu v americkém státě Virginie. Se svými prarodiči, kteří bydlí v Británii, se tak teď již tříletá Lyla setká po celých 21 měsících. Do té doby mohli její prarodiče sledovat její přeměnu z ročního kojence, který se sotva postaví na nohy, ve svéhlavou tříletou dívku, která již plynule mluví, jen pouze prostřednictvím videohovorů. Jejich první setkání po rozdělení pandemií se bude konat 15. listopadu na jednom z londýnských letišť, informují noviny The Washington Post.

Rodiče malé Lyly, Chris a Alex Westovi, jsou britští občané. V USA bydlí na pracovní víza. Pokud by bývali během pandemie ze země odjeli, návrat by mohl býval být velmi komplikovaný.

„Jsem nadšená,“ sdělila novinám Diane Westová, babička Lyly, která bydlí v anglickém Wimbledonu. „Covidová čísla však jdou nahoru, jsme tedy opatrně optimističtí.“

Narušené vztahy - nejen rodinné

Spojené státy se kvůli neochotě domluvit s ostatními zeměmi na odlehčení striktních cestovních opatření staly terčem kritiky ze strany evropských podnikatelů, zákonodárců i rezidentů. USA totiž nepovolilo vstup ani očkovaným Evropanům, a to i v době, kdy procento naočkovaných v některých zemích přesáhlo procento naočkovaných v Americe.

Poté, co EU odstranila zákaz cestování pro očkované Američany, i mnohým zastáncům dosavadního amerického přístupu došly argumenty. Tvrdili, že pravidlu chybí vědecké opodstatnění a že zhorší diplomatické vztahy.

Zákaz cestování zavedl dnes již bývalý prezident Donald Trump v březnu 2020. Současný prezident Joe Biden se rozhodl zákaz nechat v platnosti přes léto vlivem rostoucího nebezpečí, které způsobovala delta varianta koronaviru.

Odstranění zákazu cestování oznámil současný americký prezident Biden minulý měsíc. Jeho rozhodnutí slavili lidé na obou stranách oceánu. Podniky se tedy začaly připravovat na příval turistů a rodiny na setkání po dlouhém odloučení.

„Zaznamenali jsme za poslední týdny pokles cen letenek pro mezinárodní cestování a jsme nadšeni, že můžeme začít opět spojovat nespočet rodin, přátel a kolegů, kteří se neviděli téměř dva roky, pokud ne déle,“ uvedl v prohlášení z října Nicholas E. Calio, prezident obchodního sdružení Airlines of America.

V dobách nejtěžších restrikcí byly mnohé rodiny nuceny provádět bolestné kalkulace, jak cestu provést či zda si výlet za svými příbuznými mohou dovolit. Situace byla totiž velmi delikátní.

Westovi jsou sice naočkovaní Britové, kteří se do své rodné země vrátit mohli, návrat do USA by byl však s malým dítětem velmi komplikovaný. Rozhodli se tak cestu do Evropy neuskutečnit. Jejích britští příbuzní na druhou stranu dlouhou dobu do Ameriky vstoupit nemohli.

See you soon!

Podobný případ se stal i rodině Anny Maassenové a Toma Blacka. Oba jsou držitelé tzv. Zelené karty (amerického povolení k pobytu), mohli tedy za svými příbuznými do Anglie a Portugalska odjet a pak se vrátit. Obávali se však, že se pravidla pro cestování náhle změní a oni se nebudou moci vrátit domů. Současně měli doma malé nenaočkované dítě a Anne Maassenová byla v té době opět těhotná.

Oba dva se tedy po dobu zákazu cestování strachovali, aby se jejich příbuzným nic nestalo. V případě zdravotních či jakýchkoliv jiných rodinných problému by totiž do Evropy odjet nemohli. „Byl to stres, kdyby se stal nějaký problém, tak jen myšlenka, že bychom nemohli jet, byla stresující ještě víc než samotný fakt, že jsme se neviděli,“ uvedl Tom Black.

Tato rodina zatím cestu do Evropy neplánuje. Cítí však velkou úlevu, protože může odjet kdykoliv by to bylo potřeba. Rodina Westových se mezitím už na cestu připravuje. To, že se opět setká se svými prarodiči již řekli i tříleté Lyle. Ta tak videohovory do Wimbledonu končí slovy „brzy se uvidíme“.

Zrušení zákazu cestování tak nově nabízí mnohým lidem naději, že se se svými příbuznými, partnery či přáteli setkají po téměř dvouleté bezprecedentní odmlce.

