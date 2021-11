O zapsání na seznam společně rozhodují německá ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví s ohledem na situaci kolem šíření nemoci covid-19, správcem seznamu je Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro potírání infekcí.

Nové epidemické hodnocení Česka bude znamenat komplikace především pro neočkované. Ti budou muset na deset dní do karantény, její předčasné ukončení po pěti dnech je podmíněno negativním testem. Turistické cestování by se ale zkomplikovalo i očkovaným, pokud do Německa přijedou s dětmi mladšími 12 let, pro něž zatím není dostupná vakcína. Děti do 12 let nemusí předkládat negativní test, je pro ně však automaticky stanovena pětidenní karanténa.

Pro očkované a vyléčené přijíždějící do Německa z vysoce rizikových zemí bude platit povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Ten musí vyplnit i neočkovaní, k tomu se na ně však vztahuje rovněž právě požadavek karantény.

Karanténní nařízení, které vstup do Německa upravuje, počítá pro vysoce rizikové země s řadou výjimek. Izolace ani vstupní formulář není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin, případně kdy cesta z Německa do vysoce rizikové oblasti je kratší než 24 hodin. Pro návštěvu dětí či rodičů je pak možné uplatnit výjimku pro pobyt trvající až 72 hodin.

Formulář a karanténa se netýká ani pendlerů, kteří do Německa dojíždějí za prací či studiem.

Strmý nárůst epidemie

Německo se podle informací ČTK chystá zařadit na seznam epidemicky vysoce rizikových rovněž Rakousko a Maďarsko. Slovensko se na něm nachází již od konce října. RKI aktualizované seznamy oznamuje pravidelně v pátek, v platnost pak zapsání vstupuje od neděle.

V České republice v posledních týdnech strmě stoupají počty nově infikovaných. V úterý úřady ohlásily nejvyšší nárůst od 12. března, testy odhalily více než 14 500 nakažených, za středu to bylo přes 13 500 pozitivních testů. V českých nemocnicích se s těžkým průběhem covidu-19 léčí asi 3500 lidí, ve vážném stavu je jich přes 500, což je o 200 více, než před týdnem.

Mezi vysoce rizikové země Německo letos zařadí Česko již podruhé. Loni v září Berlín nejprve označil ČR za rizikovou, letos 22. ledna ji ale kvůli vysoké míře nákazy koronavirem přeřadil k vysoce rizikovým zemím. Zpřísnění hodnocení zkomplikovalo dojíždění především českým pendlerům.



Od 14. února do 27. března pak bylo Česko kvůli šířící se britské variantě koronaviru na německém seznamu oblastí s výskytem mutací. Na hranicích byly kvůli tomu obnoveny stálé hraniční kontroly a zpřísnily se podmínky pro vstup do Německa. Od neděle 28. března vrátil Berlín Českou republiku mezi vysoce rizikové, do mírnější kategorie "pouze" rizikových zemí Německo přeřadilo Českou republiku s účinností od 2. května. Od června potom Německo vyřadilo Českou republiku i ze svého seznamu epidemicky rizikových zemí.