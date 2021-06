Cesta k Jadranu ale od dob vlády komunistů nebyla nikdy tak komplikovaná jako právě letos a loni. Podle hodnocení českého ministerstva zahraničí totiž tato lákavá turistická destinace kvůli koronavirové pandemii zatím stále patří do takzvané červené zóny, tedy mezi země s vysokým rizikem nákazy. Nic na tom zatím nezměnilo ani setkání ministrů zahraničí obou států, které se s cílem zjednodušit podmínky pro cestování uskutečnilo minulý týden.

Kdo chce tedy jet na dovolenou do Chorvatska, musí si nejen nasadit respirátor, ale také splňovat jednu ze tří podmínek. Tou první je, že byl nejméně před čtrnácti dny očkován proti koronaviru druhou dávkou. Politici se přitom už dohodli, že by mělo stačit dvaadvacet dní od první dávky. Na začátku tohoto týdne se ale ještě čekalo na vydání předpisu, který by to umožňoval.

Na cestu se mohou vydat také ti, kteří mají od lékaře vystavené potvrzení v angličtině, že v uplynulých 180 dnech prodělali koronavirus. Třetí variantou je negativní antigenní nebo PCR test z lékařského zařízení starý před vstupem do země nejvýše osmačtyřicet hodin. Lidé se navíc před cestou musí zaregistrovat formou elektronického formuláře, který vyžaduje kopii příslušného certifikátu. Bez jeho schválení je do země nepustí kontroly na hranicích s Maďarskem. Ty se provádějí proto, že Chorvatsko stále není členem schengenského prostoru.

Přímé vlakové spojení

Novinkou letošní sezony je přímé vlakové spojení mezi Prahou a Rijekou či Splitem. RegioJet, jenž je provozuje, navíc zajišťuje autobusy chorvatských smluvních partnerů odvoz turistů do všech lokalit na pobřeží Chorvatska i Černé Hory. Jízdenka na jednotlivou jízdu vlakem nyní vyjde podle cílové stanice a zvolené sedačkové nebo lůžkové varianty na 490 až 1090 korun. Lidé se mohou před cestou nechat otestovat přímo na hlavním nádraží v Praze.

Rekreanti se k moři mohou vydat rovněž postaru autem. „Cesta se jim ale výrazně prodraží zejména v porovnání s loňským ultralevným létem,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Zatímco loni pohonné hmoty na cestu k Jadranu a zpět vyšly na tři tisíce korun, letos bude podle něj jízda o čtyři stovky dražší. K tomu se přidají i hraniční kontroly, kde osazenstvo bude zkoumat právě doklad o bezinfekčnosti.

Variantou zůstává také letadlo. Z pražského letiště nyní létají denně spoje do Splitu, ty do Dubrovníku a Zadaru vzlétají dvakrát týdně. „Letecké společnosti nabídnou v následující hlavní sezoně přibližně tři tisíce sedadel týdně,“ uvedl ředitel obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

V minulých letech do Chorvatska ročně směřovalo na osm set tisíc Čechů. Loni ale kvůli pandemii jejich počet jen lehce přesáhl půl milionu. Podnikatelé v turistice očekávají, že jich letos bude o deset až dvacet procent více. „Podle zpráv z cestovních kanceláří to ale vypadá, že by to číslo mohlo být ještě lepší,“ odhadl pro Deník Luděk Hladiš z Chorvatského turistického sdružení.