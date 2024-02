Basketbalisté Jiskry Domažlice měli ve druhé lize padesátiprocentní úspěšnost z víkendových venkovních zápasů. Se Srši Písek B prohráli 73:84, ale na palubovce poslední Příbrami zvítězili 84:70. Soutěž pokračuje až za tři týdny 2. a 3. března zápasy ve Kbelích a v Praze s Vyšehradem. Základní část zakončí Jiskra 16. a 17. března v derby doma s Loko Plzeň B a SKB Rokycany.

Basketbalisté Domažlic. | Foto: Jiří Pojar

Sršni Sokol Písek B - BK Jiskra Domažlice 84:73 (22:9, 43:29, 57:55)

"Do zápasu vstoupil lépe Písek, který těžil z naší přes pět a půl minuty trvající střelecké impotence. Otevřít skóre se nám povedlo až v čase 5:23 trojkou Matyáše Císaře.Počáteční vývoj zápasu to bohužel nezvrátilo a prvních deset minut košíkové skončilo nepříznivě 9:22. Ve stejném duchu se nesla i druhá čtvrtina. Písečtí především využívali četných útočných doskoků, díky kterým byli schopni bodovat na druhý či třetí pokus. Dalším faktorem pro poločasový výsledek 29:43 byla naše nízká střelecká úspěšnost. Častokrát jsme neproměnili střely z volných pozic. Karta se ale obrátila po poločasové přestávce. Nabrali jsme druhý dech a trojka Jana Štípka po ani ne minutě třetí čtvrtiny odstartovala bodovou smršť. Hra Písku působila neklidně a my jsme mohli vstoupit do posledních deseti minut utkání jen s dvoubodovou ztrátou 55:57. Bohužel jsme na výkon z třetí čtvrtiny nebyli schopni navázat a střelecky jsme zamrzli. Písek naší slabé ofenzivy využil, bodově odskočil o patnáct bodů. Tento bodový deficit jsme již nedohnali. Utkání tedy skončilo výsledkem 83:74," napsal mediální manažer BK Jiskra Domažlice Teodor Císař.

Statistiky: Trojky 11:9, trestné hody: 33/16:20/14, fauly: 21:25. Body Jiskry: Štípek 16 (4), Vlášek 13 (1), Bauer 13, Prettl 9 (1), Holý 9 (2), Jiřinec 5, Císař 4 (1), Zvolánek 4, Petržík, Hrubý.

Jiskra přivezla cennou výhru z Českých Budějovic

BK Příbram 2000 - BK Jiskra Domažlice 70:84 (19:23, 31:49, 49:76)Domácí poslední celek tabulky dokázal potrápit leckteré favority, proto trenéři na předzápasové poradě varovali hráče před podceněním, apelovali na maximální nasazení a zodpovědnost, zdůraznili důležitost zápasu před konečnou fází základní části druhé ligy a získání dobré pozice pro play-off. A tři čtvrtiny zápasu jsme se toho jen s malými zaváháními drželi, obzvlášť třetí hrací období se nám vydařilo. Oproti sobotnímu zápasu v Písku jsme zlepšili střelbu, přitvrdili obranu a zlepšili doskok pod oběma koši. Snad pod dojmem vysokého vedení však v poslední čtvrtině jsme až trestuhodně polevili v nasazení, vyrobili několik školáckých ztrát, ale naštěstí dvě trojky Martina Hrubého v posledních čtyřech minutách zápasu sebrali domácím chuť na zvrat v utkání," uvedl na klubovém webu předseda oddílu Tomáš Budka.Statistiky: Trojky 9:6, trestné hody: 7/5:16/14, fauly 17:13, technické chyby: 1:0. Body Jiskry: Bauer 18, Hrubý 15 (3), Jiřinec 12, Vlášek 12 (2), Prettl 9, Holý 8 (1), Císař 7, Štípek a Zvolánek 2, Petržík 1, Jan Blacký.

