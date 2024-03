Basketbalová Jiskra Domažlice zakončila základní část druhé ligy dvěma důležitými výhrami nad Loko Plzeň B a Rpkycany. Ve čtvrtfinále play-off se Jiskra střetne s BK Lokomotiva Plzeň B, v sobotu 6. dubna v Plzni a v neděli 7. dubna od 10 hodin v Domažlicích.

BK Jiskra Domažlice (v bílém) - SKB Rokycany 89:80, 17. března 2024. | Foto: Martin Konicar

BK Jiskra Domažlice - Loko Plzeň B 96:72 (19:18, 44:40, 69:57)

Statistiky: Trojky 9:7, trestné hody: 23/17, fauly 22:21. Body Jiskry: Paidar 19 (4), Bauer 18, Prettl 8, Štípek 7 (1), Císař 7 (1), Jiřinec 7, Holý 7 (1), Záhoř a Petržík po 6, Hrubý 5 (1), Zvolánek 3 (1), Tauer 3.

Zaplněná hala v Domažlicích viděla předposlední zápas základní části sezony basketbalové druhé ligy mužů proti BK Lokomotiva Plzeň B. "První polovina zápasu se nesla ve vyrovnaném duchu, přičemž z plzeňské strany hrozila hlavně hbitost Matěje Sůvy. Výrazněji bodově odskočit se Domažlicím podařilo až ve třetí čtvrtině, a to především zásluhou Jiřího Paidara, autora devatenácti bodů (čtyři trojky), kapitána Pavla Bauera s osmnácti body a Matyáše Prettla, který dobře bojoval pod košem a dosáhl mnoha útočných i obranných doskoků. Do poslední čtvrtiny směřovaly Domažlice s vedením 69:57. To už držely otěže zápasu pevně v rukou a závěr utkání byl v chodské režii. Hráči nedovolili Plzni vytvořit si mnoho střeleckých příležitostí a nakonec se podařilo zvítězit přesvědčivým rozdílem 96:72 a zajistit si do čtvrtfinále play-off výhodnější pozici díky odvetě na domácí palubovce," napsal na klubovém webu Teodor Císař.

BK Jiskra Domažlice - SKB Rokycany 89:80 (22:17, 48:39, 72:60)Statistiky: Trojky 9:3, trestné hody 20/13, fauly 20:18. Body Jiskry: Jiřinec 15 (1), Bauer 12, Prettl 12, Zvolánek 11 (3), Císař 11 (2), Hrubý 8 (1), Štípek 7 (1), Holý 7 (1), Petržík a Záhoř po 3.Rokycanští basketbalisté přijeli do Domažlic pouze s šesti hráči, ale celý zápas ukazovali svoji zkušenost, protože hru přizpůsobili omezené možnosti střídání. "Navíc dorazily všechny největší opory rokycanského týmu. Přesto se Jiskře dařilo držet vedení, byť občasně Rokycany skóre dotáhly na rozdíl jediného koše. Do poločasové přestávky domácí vstupovali s lichotivým skórem 48:39 a v druhé polovině utkání již drželi kontrolu nad průběhem zápasu. Nehrajícího Jiřího Paidara, který svým výkonem významnou měrou přispěl k vítězství nad Plzní, skvěle zastoupili především Jakub Jiřinec s patnácti body, Matyáš Prettl s Pavlem Bauerem (oba po dvanácti bodech) a Matyáš Císař, jenž nastřílel jedenáct bodů a mnohokrát vybojoval míč na doskoku v obraně i útoku," napsal Teodor Císař.

