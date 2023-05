Tamiya Wild One MAX – auto na vysílačku se dočkalo velké verze pro lidi

Ať už v dětství nebo v dospělosti, dost možná jste se setkali s rádiem řízenými modely aut. Pokud jste do funkčního modelaření pronikli o něco hlouběji, pak vám pravděpodobně něco řekne i název společnosti Tamiya. Jde o japonského výrobce primárně RC modelů, který má na svědomí mnoho ikonických kousků. Jeden z nich – terénní bugina Wild One – se nyní dočká dokonce velkého zpracování v podobě funkčního vozu.

Tamiya Wild One MAX od Little Car Company | Foto: The Little Car Company