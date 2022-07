Zeptal jsem se, že by mě zajímalo, co je se společnými nákupy plynu odsouhlasenými státy EU v březnu. Protože je už jen pár měsíců do začátku topné sezony, a o společných nákupech ani vidu, ani slechu. Dostalo se mi od paní Ursuly ujištění, že na to bude krizový plán EU, který bude navržen už během července, pamatovat.

Plyn na zimu bude. Teď už je jen otázka, kolik bude stát

Krizový plán sice navržen byl a ministři hospodářství ho pod českým předsednictvím odsouhlasili. Ale o společných nákupech zase kde nic, tu nic. Tomu odpovídá i cena plynu, která je přes dohodu států EU na maximu. Přijetí plánu úspor je úspěch, ale bez společných nákupů plynu jen poloviční. Plyn sice zřejmě v EU bude v množství, které nám umožní při naplněném příslibu solidarity přežít energeticky zimu. Ale kvůli tomu, že plyn jako EU nenakupujeme společně, ale každý za sebe, nás to vychází strašlivě draho. O dost dráž, než by nás to vyjít muselo.

Česko v čele EU proto musí na společných unijních nákupech plynu zapracovat. Jinak středeční zvýšení schodku českého státního rozpočtu nebude rozhodně poslední.