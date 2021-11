Hnutí ANO si pomalu obouvá opoziční boty. Ví, že koalice SPOLU a PirSTAN mají jasnou většinu, Babišova vláda záhy podá demisi a premiérem bude jmenován Petr Fiala z ODS.

Co tedy 72 poslancům ANO zbývá? Pečlivě budovat svůj obraz hlavního protivládního subjektu. Zpočátku se jim to moc nedařilo. Koketovali s nápadem navrhnut na místopředsedkyni sněmovny neblaze proslulou exhejtmanku Středočeského kraje Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Pak nabídli bývalého šéfa sněmovny Radka Vondráčka. Ten projít nemůže, byť nebyl špatným předsedou.

Jako právník se vyznal v procedurách, byl velmi kontaktní a domluvil se i s vedením jinak stranicky zabarveného Senátu. Blízko měl k prezidentu republiky, jak doložila i jeho nešťastná návštěva v Ústřední vojenské nemocnici při Zemanově hospitalizaci.

Pětikoalici ovšem hlavně vadí Vondráčkovo příliš vyhraněné stranictví, možná propojení jeho právní kanceláře s exekuční agendou.

Klub hnutí ANO kromě něho nominoval na místopředsednickou pozici hladce průchozí Janu Mračkovou Vildumetzovou a překvapivě na šéfa sněmovny vicepremiéra a dvojministra Karla Havlíčka, který je poslancem teprve od 9. října letošního roku.

Jeho kandidaturu poslanci nakonec nepřipustili, neboť podle sněmovních právníků by to bylo kvůli neslučitelnosti funkcí protiústavní. S tím pochopitelně ANO muselo počítat, ale umožnilo jim to představit svoji výraznou tvář. Vedle nové šéfky klubu Aleny Schillerové bude za ANO ve sněmovně nejčastěji mluvit právě Havlíček.

Ne nadarmo v povolebním rozhovoru pro Deník řekl: „Jsem si jistý, že příští volby vyhrajeme.“

Zatímco Andrej Babiš se drží v pozadí a bude čelit opětovnému vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, Havlíček se Schillerovou budou tahouny opozice. Možná nakypří půdu pro Babišovu prezidentskou kandidaturu, možná budou doufat v předčasné volby. Bude záležet na šikovnosti nové vlády i výrazně ženském vedení sněmovny, jak se s tím vypořádají.