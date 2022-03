Ukrajinci jsou neskuteční. Kdyby to celé nebyla obrovská tragédie, při které umírá spousta nevinných lidí, daly by se aktuální události přirovnat k epickému příběhu typu Pána Prstenů nebo Star Wars. Ukrajinci se proti předpokladům brání obrovské přesile. Putin jako pomyslný „Pán zla“ chtěl zřejmě dobýt zemi za pár dnů prostřednictvím bojové doktrína Blitzkrieg . To se mu ale nedaří. Ztrácí masivně tanky, letadla, vrtulníky a hlavně vojáky. Zatím vojensky nezískal nic významného. Místní hlásí na cestách řadu tanků bez nafty. Ukrajinci úspěšně ničí pozemní i letecké zásobovací konvoje. Rusové se chtěli zmocnit letišť, ale ani to se jim nepodařilo a údajně mnoho mrtvých je mezi výsadkáři. Rusové posílají diverzanty, kteří se vydávají za ukrajinské vojáky, Ukrajinci je však úspěšně likvidují. Podle některých zdrojů i řada ruských vojáků dezertovala.