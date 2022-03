Černý humor je jediné, co nám zbývá. Ve všem ostatním měl Západ bohužel pravdu. Putin s podporou diktátora Lukašenka podniká drtivý nevyprovokovaný útok na slabší zemi. Je zcela nepochybné, že budou umírat a trpět nesčíslní lidé na Ukrajině. Zatím nepřímo je ohroženo i hospodářství a bezpečnost řady dalších zemí.

Válku budou doprovázet dezinformace a mohutná ruská propaganda, která se ji pokusí zdůvodnit. Mnoho Čechů soucítí a sympatizuje s Rusy, které považuje za bratrské Slovany.

Sankce, které Rusko zabolí, ale dávají mu šanci ustoupit

Ve věci invaze na Ukrajinu je však třeba jednoznačně a bez výhrad říci: Není to válka na obranu Ruska. Dokonce ani v zájmu Ruska.

Je to nevyprovokovaná imperialistická agrese. Putin se zachoval věrolomně, zdaleka nevyužil možností jednat, soustředil vojáky a udeřil. Co ruský vůdce udělá poté, pokud se mu podaří podmanit Ukrajinu? To dneska nikdo neumí odhadnout, ale v případě Putina je třeba počítat s těmi horšími až těžko představitelnými scénáři. Kdo by ještě před pár týdny věřil, že na Kyjev budu dopadat ruské rakety…

Nejde tedy jen o co nejúčinnější humanitární a vojenskou pomoc přepadené Ukrajině. Ani jen o sankce vůči agresorovi. Západ se musí připravit na úpornou obranu pro případ, že by Putin chtěl napadnout i Pobaltí a východní Evropu…