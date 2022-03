Vladimír Putin se rozhodl zapsat se do dějin jako státník, který přepisuje mapu světu. Minulý týden řekl, že dějiny Evropy se nepíší ve středu. Teď už víme, že dějiny Evropy se píší ve čtvrtek v pět ráno. Západní svět ovšem nemůže jen projevovat solidaritu slovy, je třeba Rusko zcela izolovat a ukázat mu lokty. Nikdy jsem netušila, jaké to bylo probudit se v roce 1968 do okupace, tak dnes jsem to částečně pochopila.

Zdroj: Deník

Ukrajina je suverénní země a nepotřebuje zachraňovat. Myslím na Ukrajinu, tu krásnou zemi, která je teprve mladou křehkou demokracií, sama tento boj nemůže zvládnout. Se strategickou podporu Západu ovšem určitě ano. Co pro Západ bude víc? Plyn a ekonomika, nebo svobodná Ukrajina? Bojím se být pesimistkou i optimistkou.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.