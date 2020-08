Měl by se Petr Nečas, osvobozený soudem, vrátit zpět do vládního sídla?

Videorozhodčí zasáhl. Nařízená penalta se nekope. Utkání se bude vyvíjet jinak a i vítěz bude možná jiný. Kdyby platilo toto pravidlo v politice, vrátil by se Petr Nečas po sedmi letech do vládního sídla a Jana Nagyová do křesla ředitelky kabinetu. Soud rozhodl, že jsou nevinní. „Skutek, ze kterého byli obžalováni, se nestal.“ Faul nebyl.

Foto: Deník