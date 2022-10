Finanční pnutí má nové dějství

Ptám se, jak je možný, že roky lidem solární panely připadaly jako blbost a najednou o nich mluví s posvátnou úctou? No protože dřív to byl ekoterorismus, říká mi. Nutili nám to, stálo to velký prachy, nikdo neví, jak to vlastně funguje. A Václav Klaus se tomu vysmíval. Podívám se na něj zpříma: Že zrovna ty ses tolik nechal ovlivnit tímhle truhlíkem? Nechal, no, cokoli ekologický prostě doteď bylo odpudivý. Jo, protože jsme na to teplo měli. Jenže teď na to nejen nemáme, ale ještě je to teplo teplý jen díky ruskýmu plynu, a ten najednou smrdí. Aha.

Ještě nedávno ses mi divil, že se snažím šetřit vodou a na záchodě splachuju vodou nasbíranou ze sprchy, říkám. Ale jo, dobře děláš, reaguje taťka teď. A mluvíme o suchu, o potoku v lese nad námi, co už vyschnul a zbylo jen korýtko, ze kterýho se laňka napije těžko. Při pohledu na to suchý koryto by možná i Václav Klaus uznal, že svět se mění.

Pro peníze si běžte k Hance

A já si svlíkám svetr, protože na zahradě, kde zrovna sedíme, svítí slunko. Svítí zadarmo, užívám si to. Ale jak dlouho? Když si člověk vygoogluje rady, jak ušetřit na topení, najde mezi nimi i poněkud metafyzické doporučení: Zvyšte váš osobní pocit tepla.

Zdroj: DeníkAsi se tím myslí právě ten svetr, o kterém mluvila předsedkyně sněmovny. Ale možná že to chce i vnitřní teplo. Věřit, že nějak bude, přestože následující zimy budou obzvlášť složité: politicky, i co se vnitřního a vnějšího tepla týká.

