Tato změna se zdá být správná. (Není jisto, co z ní zbude ve sněmovně. Každá poslankyně i poslanec jsou dopravními odborníky. A navíc to budou sledovat média.)

Druhá změna bodového řádu je spornější: Čerství majitelé řidičských průkazů se vybodují dvakrát rychleji než „matadoři“. Je to jakási obdoba „řidičáku na zkoušku“, který používá například Rakousko. Opravdu jsou však mladí lidé o tolik horšími řidiči? Opravdu je nebezpečí rychlé ztráty průkazu odradí od skopičin? Neznervózní je naopak? Nebyl by lepší přísnější metr na autoškoly?

Třetí věc, kterou vláda navrhuje, je vyloženě špatná. A sice zvýšení rychlosti na přehledných úsecích nových dálnic na sto čtyřicet kilometrů v hodině. Žádný praktický význam to nemá: dobu cesty tato změna zkrátí o jednotlivé minuty. Předjíždění to neusnadní. A ani to neuspokojí šťastné majitelky a majitele svalnatých bouráků. I tak je to přece nudné ploužení.

Verdikt je sice těžký, ale udělejme ho: Vzhledem k tomu, kolik času tato změna silničních zákonů ve sněmovně zabere, měli jsme raději zůstat při starém.