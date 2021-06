Senátní zahraniční výbor má za to, že prezident Miloš Zeman není způsobilý vykonávat svoji funkci. Podle jeho předsedy Pavla Fischera Zeman ve výrocích ke kauze Vrbětice ukázal, že je dezorientován a zaměňuje následek za příčinu.

Vážně? Prezident nabízí přehršel příležitostí ke své kritice. Vyčítat mu však zmatenost kolem Vrbětic je chybná interpretace. Zeman přesně věděl, co chce po týdnu mlčení sdělit.

Teorie o několika vyšetřovacích verzích je přesně tím, co našlo nadšenou odezvu v Kremlu a co do myslí mnoha českých občanů vneslo pochyby. Stejně tak Zeman jasně řekl, že ministr vnitra Jan Hamáček si nemá hrát na Bonda a přiznat, že cestu do Moskvy nekamufloval, ale plánoval.

Ovšem i reakce hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka stojí za to. Uvedl, že skupina senátorů rozvrací republiku a předvádí „organizovaný pokus o státní převrat ve stadiu zrodu“. Ve skutečnosti dělají jen to, na co mají plné právo. Akorát jejich střely tentokrát míří úplně vedle.