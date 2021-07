Aleksi Šedo. | Foto: Archiv Alexi Šedo

Jednoduše řečeno, není to jednoduché ani s námi, ani s viry, ani s očkováním. Ve filmu bychom teď byli ve velkém finále. Podařilo se vyvinout vakcínu, která může zkrotit pandemii a svět vrátit do normálního života. Všichni obdivují vědce, fandí epidemiologům, kteří řídí boj proti globální hrozbě, lékařům a zdravotníkům, kteří očkují… Ve filmu to probíhá až do happy endu, který nastává celosvětovým proočkováním lidstva do dvou hodin od vzniku zápletky.