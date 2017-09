Zkrášlování staré radnice ve Staňkově pokračuje

Staňkov – Budova Staré radnice ve Staňkově stále prochází obnovou.

Stará radnice s nočním nasvícením.Foto: Deník / Šebek Stanislav

Za pomoci finančního příspěvku Plzeňského kraje ve výši 600 tisíc korun se vedení Staňkova o prázdninách pustilo do opravy střechy staré radnice. „Oprava střechy je dalším krokem k postupné rekonstrukci tohoto historického objektu, který se poté, co dostal novou fasádu a došlo k jeho nasvícení, stal dominantou našeho náměstí,“ uvedl starosta Staňkova Alexandr Horák. „Cílem je v průběhu dalších let s pomocí dotací objekt zcela zrekonstruovat a najít pro něj využití tak, aby mohl sloužit co nejširšímu okruhu obyvatel našeho města,“ dodal.

Budova měla doposud fialovou barvu, nová fasáda za přibližně 400 tisíc je béžové barvy, kterou podle dohledaných materiálu měla radnice v minulosti. Objekt dostal i nová okna.

Pozdně barokní radnice pochází z 18. století. Stavba prodělala řadu obměn vyvolaných požárem i špatným technickým stavem. Bývaly zde knihtiskárna, spořitelna, knihovna, obchod se zeleninou i muzejní sbírky.