Zimní sraz turistů: Do Domažlic přijelo 525 návštěvníků

KONCERT Čerchovanu v rámci zimního srazu.Foto: Farnost Domažlice

Domažlice – Prohlídky města a okolí, běžkařské jízdy na čerchovském okruhu, mše, návštěvy muzeí, koncert i bál. Program XV. Českého zimního srazu turistů, který Domažlice hostily od čtvrtka do neděle, si užívaly stovky hostů.



Měsíce příprav v režii domažlického odboru Klubu českých turistů se vyplatily, návštěvníci Domažlic odjížděli spokojeni.



„Celkem na sraz turistů do Domažlic přijelo 525 účastníků. Z toho jich bylo hned 52 ze Slovenska, 4 z Polska a 2 z Německa,“ shrnula mluvčí domažlické radnice Kristýna Kolbecková. Právě Město Domažlice bylo turistům významným pomocníkem při organizaci náročné akce.



Slavnostní nálada panovala v pátek – arciděkanský kostel zaplnili místní obyvatelé i hosté, aby se zúčastnili mše svaté a aby si vyslechli koncert pěveckého sboru Čerchovan.



„Bylo to super, díky!“ vzkázala na sociální síti zahraniční návštěvnice Teresa Zawistowská.



Zábavu a povyražení v bohatém programu zastupoval Turistický bál, na kterém v sobotu večer vystoupila Domažlická dudácká muzika, myslivečtí trubači a o dobrou náladu se postaral i ponocný Roman Holub.