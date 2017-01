Zeman debatoval s občany i studenty

Domažlice, Kdyně – Prezident Miloš Zeman přijel na čtvrteční návštěvu Domažlicka přesně.

Před jedenáctou hodinou zastavila na chodníku před SOU prezidentská kolona a vzácnou návštěvu přivítala ředitelka školy Zdeňka Buršíková. Děvčata v chodském kroji prezidentovi nabídla tradiční chodský koláč, který ho ochutnal a pochválil. Sladkost upekli žáci z gastronomického oboru SOU.

Zeman si k návštěvě vybral učiliště záměrně, aby podpořil technické vzdělávání.

„Jen advokáti a ekonomové naši zemi neuživí," řekl. „České země byly po dlouhá desetiletí technickou základnou Rakousko-Uherska, bylo zde soustředěno 70 procent průmyslové produkce," obrátil se do historie. Svoji podporu technickým a dalším učňovským oborům deklaroval i na uzavřeném jednání s řediteli středních škol z celého Plzeňského kraje, které začalo ihned po jeho příjezdu do učiliště.

Po půlhodině se prezident přesunul na besedu se studenty domažlických středních škol. „V krytu jsem ještě nebyl, ale v životě je vždy něco poprvé," narážel na místo setkání, které se nacházelo v bývalém krytu civilní obrany v suterénu školní budovy. Do relativně malého prostoru se vešlo více než pět set studentů, pedagogů a novinářů.

Po poledni se Zeman s doprovodem přesunul do Kdyně. Po přijetí na radnici se v parku u Muzea příhraničí prezident setkal s občany a trpělivě jim odpovídal na dotazy.

Kdyňské například zajímal názor prezidenta na přebytek státního rozpočtu, proč není regulované soukromé školství, jak se těší na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zda bude znovu kandidovat na prezidenta ČR a jestli ještě někdy přijede do Kdyně.

Miloš Zeman při té příležitosti připomenul, že město navštívil již přibližně dvacetkrát. Jednou dokonce i se svým proslulým volebním autobusem.

„Pamatujete si, že jsem tady byl s autobusem Zemákem, pane starosto?" prohodil směrem ke starostovi Janu Löffelmannovi. Ten vtipně odvětil, že si to sice pamatuje, ale jelikož tehdy kandidoval za jinou politickou stranu, tak se mítinku nezúčastnil. Prezident však obratem starostu pochválil za to, že na rozdíl od řady jiných zůstává své straně věrný i v jejích těžších časech.

Pro Kdyni ostatně neměl nic než slova chvály. „Chci vás pochválit za to, že je zde nízká nezaměstnanost, že jste vyhráli spor s církví o Farský les, že jste vyhráli spor s ministerstvem financí, které vám chtělo dát pokutu za to, že jste při výstavbě bazénu ušetřili. Za to se opravdu pokuty nedávají. Chválím vás také za to, že jste dali 3,5 milionu korun na opravu historického zchátralého domu, aby i budoucí občané Kdyně viděli, jak se ve vašem městě kdysi žilo," řekl Miloš Zeman.

Na závěr setkání se podepsal do pamětní knihy města a připnul prezidentskou stuhu na kdyňský prapor. Od Kdyňských dostal darem krchlebský koláč a obraz vytvořený unikátní kdyňskou technikou netkané textilie Aradekor od místní výtvarnice Milady Hynkové (na snímku nahoře). Pak už na Miloše Zemana a jeho doprovod čekal oběd v restauraci Černý orel, kde se následně konala i závěrečná tisková konference.

(job, bau, seb)