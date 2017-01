Zeman besedoval se studenty: Kadeřník ho stříhá za 700 korun

Domažlice – Kdo je prezidentským kadeřníkem, zda by se lidé měli ozbrojovat, měla by být Evropa federací nebo co si prezident myslí o skupině Ortel? Různorodé otázky padaly při besedě Miloše Zemana se studenty domažlických středních škol.

Studentka Kokaislová z domažlického gymnázia se zajímala o jeho názor na možné volnější ozbrojování civilistů v případě ohrožení jejich osobní bezpečnosti a pro případnou obranu při teroristických útocích. „Dodatek americké ústavy říká, že každý svéprávný občan má právo na svoji zbraň. Mně to připadá rozumné. Když jsem se dozvěděl například o vraždách v pařížském klubu Bataclan, tak mě napadlo, že kdyby tam měl někdo zbrojní průkaz a v kapse pistoli, tak by tam nebylo takové masové vraždění, ke kterému došlo. I policisté říkají, že nemohou být všude. A pokud policistům pomohou ozbrojení občané, nejen v případě teroristického útoku, ale vzpomeňte si třeba na útok v Uherském Brodě, tak by to mohla být výhoda. Mimochodem, moje manželka má také pistoli."

Student oboru kadeřník z domažlického SOU Jiří Bezdík (na snímku) se prezidenta zeptal, zda je spokojen se svým kadeřníkem, ke kterému chodí.

„Mám dobrého kadeřníka, jmenuje se Sebastian, chodí mně stříhat jednou měsíčně, doufám, že je to na mě trochu vidět. Jeho honorář je asi stonásobně nižší než je honorář kadeřníka francouzského prezidenta F. Hollanda. Nedávno byl v Praze a vzhledem k tomu, že nedávno proběhla aféra s neskutečně velkým platem jeho kadeřníka, tak jsem semu pořád díval na těch pár chlupů na hlavě a přemítal jsem, za co vlastně tomu kadeřníkovi platí. Já mám ještě bohatý, hustý vlas, takže když mě Sebastian ostříhá, tak včetně dýška dostane 700 korun. Je to asi dost, v Novém Veselí na Vysočině mě ostříhali za 60 korun, ale zase moje žena říkala: Nevycházej aspoň 14 dní z domu, protože vypadáš jako oškubaná slepice," odpověděl prezident.

Zeman v odpovědi na otázku studenta Tomáše Vašíčka z domažlického gymnázia týkající se možné budoucí evropské federace řekl, že Evropská unie už je svým způsobem federací: „Lisabonská smlouva je takovou její ústavou. Je to federace velice neschopná a vedená neschopnými lidmi. Důkazem je to, že nebyla schopná až dosud chránit své vnější hranice. I dobrá myšlenka může mít špatné provedení, což je případ EU."

Mladého truhláře zajímalo, co si prezident myslí o kontroverzní skupině Ortel:

„V životě jsem neslyšel ani jednu jejich písničku, ale férově respektuji, že tato skupina skončila na druhém místě v anketě Zlatý slavík. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, respektujme, že je někdo úspěšný v nějaké soutěži. Neříkám, že se skupinou Ortel nesouhlasím, protože ji neznám. Moje oblíbená skupina je Abba," uzavřel Miloš Zeman.