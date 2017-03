Zastupitelé rozhodnou o koupi hotelu Šumava

Horšovský Týn – Vedení Horšovského Týna bude v pondělí 27. dubna od 17 hodin jednat o osudu hotelu Šumava. Budova je pro město důležitá a zastupitelé rozhodnou o tom, zda hotel od současných ruských majitelů odkoupit či ne.

Hotel Šumava v Horšovském Týně.Foto: MÚ Horšovský TýnFoto: Deník / Šebek Stanislav

Hotel má jako jediná budova ve městě dostatečně velký sál pro pořádání větších kulturních a společenských akcí, jde o dominantní dům na historickém náměstí a atraktivní lokalitu pro restaurační a ubytovací zařízení.

V současné době jsou však restaurace i sál zavřené a hotel Šumava funguje jako ubytovna, kterou obývají převážně sociálně slabší. I proto mají Horšovskotýnští obavu o budoucnost objektu.

Proč hotel koupit

„Ptal jsem se ve spoustě dalších měst, která řešila podobnou situaci. Jsem přesvědčený, že koupit hotel je dobrý a nezbytný krok,“ říká starosta Horšovského Týna Václav Mothejzík. „Město nedisponuje sálem, který by odpovídal velikosti města. Objekt je navíc vedle zámku a kostela třetí dominantou náměstí a pokud chce město profitovat z turistického ruchu, mělo by dbát na vzhled objektu, způsob, jakým je využíván, a také brát v úvahu to, že v našem městě nebývá dostatečná kapacita kvalitního ubytování,“ vyjmenovává starosta argumenty pro koupi hotelu.

Současní ruští majitelé sdělili, že preferují co nejrychlejší prodej objektu. Byl proveden znalecký posudek, cena hotelu, ještě vloni na 19,6 milionu, se snížila na 15 milionů korun, což je podle rady města nejvyšší přijatelná částka, zastupitelé přitom mohou navrhnout i snížení ceny.

I po koupi hotelu však bude nutné části budovy opravit. Znalec odhadl náklad na krátkodobé investice na 2,5 milionu korun. Jedná se zejména o opravy střechy, oken a podlah. Dlouhodobé investice se týkají zejména možných půdních vestaveb a jsou odhadnuty na 4 miliony.

Pokud by město hotel koupilo, muselo by ještě vyřešit otázku jeho využívání – zda by samo provozovalo celý hotel, nebo by například objekt pronajalo a smluvně si zajistilo jen využívání sálu.

„Poptával jsem se v okolí a ve spoustě měst s podobnými zařízeními to funguje tak, že město má sál plně pod svou kontrolou, hotel pronajímá a nájemce naopak sál využívá po dohodě s městem,“ navrhl Václav Mothejzík.

Další otázkou však je, zda se po odkoupení hotelu objeví nějaký zájemce, který bude mít o jeho provozování zájem. „Hotel má nejlepší možnou polohu a při správném vedení by měl prosperovat,“ myslí si starosta.

Jediným dalším řešením chybějícího sálu pro společenský život v Horšovském Týně by byla výstavba zcela nového zařízení takzvaně 'na zelené louce'.

„Nová výstavba ale bude vždy na horším místě a výrazně dražší. Nestihla by se dříve než přibližně za tři roky, navíc neřeší současné problematické využívání dominanty náměstí a nedostatečné možnosti ubytování,“ podotýká starosta.

Opačný pohled

Část zastupitelů však koupi hotelu nevidí jako dobrý nápad, mezi nimi i místostarosta města David Škopek.

Podle něj by město nemělo podnikat. Koupí hotelu by jen získalo další objekt, do kterého by proudily nemalé finanční prostředky, které by mohly být využity pro obnovu jiných důležitých staveb města.

Podle Škopka chybí pro rozhodnutí o koupi hotelu důležité podklady (dlouhodobá ekonomická rozvaha a zpracování možností využitelnosti budovy, stanovení ceny pronájmu, atd.). Stavebně podle něj hotel neodpovídá dnešním požadavkům. Stavba je energeticky náročná a nehospodárná, sál, který není bezbariérový, je nevhodně umístěný v zadní části budovy a v patře.

Podle místostarosty by se za peníze, které by se musely investovat do koupě hotelu a nutných oprav a úprav odpovídajících dnešním standardům, přeci jen měla postavit nová budova lépe odpovídající současným trendům a potřebám občanů.

„Tento nový objekt by mohl, nebo spíše měl být koncipován jako zařízení víceúčelové a ne jen jako společenský sál. Provoz a energetická náročnost takové budovy by byly v každém případě výrazně hospodárnější,“ tvrdí Škopek a závěrem dodává, že pokud jde o obavy týkající se současného stavu a budoucnosti hotelu na náměstí, město by nemělo sanovat něčí nepovedený podnikatelský záměr.



K osudu hotelu přidal svůj názor i obyvatel František Matějka: „Šumava je dům, který podle mě k náměstí neodmyslitelně patří. Pokud vím, město má prostředků ušetřeno dost na to, aby ho koupilo, tak by se mělo taky trochu starat. Vždyť máme přímo na pěkném historickém náměstí ubytovnu pro dělníky a sociální případy. Nechci, aby tady vzniklo ghetto,“ prohlásil.