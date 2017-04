Zápisy do prvních tříd: ve školách bylo živo i v sobotu

Domažlice – Předškoláci v doprovodu rodičů se v pátek a v sobotu vydali k prvním zápisům do 'velké školy'. Zápisy probíhaly současně na obou domažlických základních školách.

V Základní škole Msgre B. Staška vítaly u vchodu budoucí prvňáčky pohádkové postavičky, které je na přání provedly po celé škole.

Ve třídách už na ně čekali paní učitelky i pan učitel, aby si ověřili, jak jsou děti šikovné.



Do ´nové´ školy se přišel zapsat i sedmiletý Libor Kacerovský z Babylonu.

„Vůbec jsem se nebál. Ve škole se mi líbí a už se těším, až sem budu chodit,“ řekl Liborek hned potom, co panu učiteli Zdeňku Karasovi ukázal, jak zná barvy a že umí i počítat.



„Liborek je trochu stydlivý, tak jsem ráda, že panu učiteli ukázal, co umí, protože je šikovný a k zápisu se těšil,“ řekla Liborova maminka Hana.

Zápis úspěšně absolvovala i Anička Ticháčková.

„Paní učitelka chtěla vědět jak se jmenuji, kde bydlím a jestli umím barvy a počítat. To mi jde, protože mě to učí sestra Kačka, která chodí už do třetí třídy,“ řekla Anička.



Spokojená byla i její maminka Petra.

„Myslím, že je Anička do školy připravená, i když ji bude až v srpnu šest let. Je odhodlanější než první dcera. Protože byla šikovná, vyrazíme na zmrzlinu a večer nás čeká narozeninová oslava sestřenky, takže zápis jaksepatří oslavíme,“ řekla s úsměvem.



Do ´nové´ školy přišlo letos k zápisu 81 dětí.