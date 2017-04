Zámecký park v Horšovském Týně čekají investice

Horšovský Týn – Zámecký park v Horšovském Týně, významná součást města, by se mohl dočkat hned několika podstatných oprav. V plánu je oprava parterů, kamenných zdí, cest, bran i mostu.

Vedení zámku dostává od územní památkové správy Národního památkového ústavu pravidelné finanční prostředky, které jsou určeny na provoz horšovskotýnského hradu a zámku. Součástí jsou také finance na údržbu a drobné opravy v zámeckém parku, ale i větší částky na nákladnější renovace, jako například na rekonstrukci zámeckého zahradnictví.

„Výše těchto částek však nedostačuje na další a komplexnější rekonstrukce v parku, proto sháníme peníze i z jiných zdrojů,“ vysvětluje správce parku Richard Kolek. „Začali jsme jednat s Místní akční skupinou Český les, od které bychom rádi získali finanční prostředky na opravu parterů kolem Vdovského domu, u Paví klece, kolem kašny se sousoším delfínů, přilehlých ohradních zdí vedoucích odtud až k Loretě a také cesty ze spodní části parku k zámku a oprav již havarijního stavu Bílého mostu. V současné době je filosofie našeho ředitelství investovat více finančních prostředků do zámeckého parku a tento názor sdílíme i s kastelánem Janem Rosendorfským,“ podotkl správce parku.

Vcelku zásadní je podle něj také postupná oprava kamenných zdi, které obklopují park.

Projekt bude na etapy

„Letos chceme začít, podle toho jak nám to finance dovolí, s projektem na opravu kamenných ohradních zdí od Zahradní ulice po bránu za Loretou. Celý projekt bude potom rozdělen na etapy. První etapa by se měla dotýkat části ohradní zdi v místě u Zahradní ulice po bránu, která je na jejím rohu a u níž se plánuje její znovuobnovení. Další etapa oprav bude pokračovat směrem ke Křakovskému potoku. Poslední etapa by měla být až k zachovalé bráně na naučné stezce Královská rokle za Loretou. I tento vstup by měl být znovu osazen bránou,“ vysvětluje Richard Kolek.

Návštěvníci parku si mohli také všimnout očíslování stromů podél zdi od Zahradní ulice ke Křakovskému potoku. Ty nyní čeká odborný arboristický zásah, aby stromy byly bezpečné vzhledem k připravované opravě zdi a k návštěvníkům parku. Některé nebezpečné stromy byly ošetřeny arboristickou firmou již minulý týden.

Další investicí pro letošní rok je dokončení rozdělané opravy hlásky a likvidace propadlé lávky přes Křakovský potok. Konečné opravy se dočká i zeď v zámecké jižní zahradě, naproti bývalé policejní služebně.

Kašnu o víkendu poškodil vandal

Neznámý vandal v Zámeckém parku v Horšovském Týně poničil historickou pískovcovou kašnu se sousoším čtyř delfínů. Někdy v době od pátku 31. března do pondělí 3. dubna poškodil spodní čelist jednoho z delfínů. Protože pozemek, na kterém kašna stojí, je národní kulturní památkou, hrozí vandalovi vězení na šest měsíců až tři roky.



Jaroslav Čedík