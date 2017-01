Žáci ve Staňkově mají nový školní kroužek – staví a programují roboty

Staňkov – Vánoční prázdniny jsou u konce a děti dnes musejí zpátky do školy. Ve Staňkově mají ale nyní nejméně jeden školní kroužek, na který se těší všichni, kteří jej navštěvují.

Staňkovská škola dostala robotickou stavebnici.Foto: ZŠ Staňkov

Po několikaletém úsilí se totiž žáci dočkali kroužku robotiky. Probíhá jednou týdně a navštěvují ho žáci druhého stupně.

Stavebnici Lego Mindstorms EV3 věnovala žákům firma Gerresheimer z Horšovského Týna. Osobně ji předali finanční ředitel Jindřich Šilar, manažerka pro optimalizaci procesů Václava Váchalová a Pavel Buršík, vedoucí praktického výcviku SOU Domažlice.

„Mým cílem je získat v dohledné době další podobné stavebnice a využít jejich vzdělávací potenciál také pro ostatní žáky," říká staňkovský učitel Miloslav Khas. „Robotická sada Lego Education EV3 motivuje žáky ke vzdělávání pomocí řešení problémů z reálného světa, uvádí žáky přirozenou cestou do práce s technologiemi a do prostředí techniky a matematiky. Při stavbě robota se rozvíjejí jejich motorické funkce a abstraktní myšlení. Stavebnice obsahuje celou řadu programovatelných senzorů a čidel pro aplikování nejrůznějších fyzikálních principů a měření," popisuje přínosy stavby robotů. Samotné programování následně probíhá v uživatelsky příjemném grafickém prostředí a žáci se tak učí nenásilnou formou algoritmizaci a informatickému myšlení, které se následně prolíná i do ostatních oblastí jejich života.

„Jsem rád, že firma Gerresheimer i SOU v Domažlicích chápou, jak důležité jsou pro žáky a jejich budoucí uplatnění na pracovním trhu podobné aktivity," zakončil Khas.