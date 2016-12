Z Domažlic do Mrákova se jezdí bezpečněji

Domažlicko – Včera byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná silnice z Domažlic přes Tlumačov do Mrákova.

Slavnostní otevření silnice z Domažlic do Mrákova.Foto: Deník/ Helena Bauerová

Náklady na stavbu přesáhly částku 28 milionů korun a všechny je pokryje finanční podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost ROBSTAV stavby, k.s.

Tato silnice, která patřila mezi nejhorší na Domažlicku, byla opravena v rekordním čase, a to za dva měsíce. Stavba byla prováděna převážně za částečné uzavírky v kombinaci s úplnou.

„Stav původní vozovky byl v havarijním stavu. Vozovka byla zesílena a její životnost prodloužena. Tato stavba je na silnicích II. a III. tříd v Plzeňském kraji druhou největší v letošním roce, co se týká finančního objemu," řekl generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška.

Slavnostního otevření nově zrekonstruované silnice se zúčastnil i Jaroslav Bauer, dnes již bývalý náměstek hejtmana PK, který tuto rekonstrukci prosadil.

„Snažil jsme se veškeré krajské peníze soustředit právě na tyto drobné stavby, které nebylo možné financovat z ROPu. Je důležité zlepšovat příjezdy lidí i do jednotlivých obcí. Za posledních osm let se zlepšily silnice v našem kraji. Pro letošní rok se na opravy silnic profinancovalo 1,3 miliardy korun," řekl Bauer a dodal: „Já už budu jen tím, který bude pozorovat, jak se situace dál vyvíjí, a věřím, že i můj nástupce bude přidělovat peníze na silnice do všech okresů PK stejně spravedlivě, jako jsem se to snažil dělat já."

„Bylo by krásné, kdyby takové silnice, jakou dnes otvíráme, byly v celém kraji. Toto je příklad stavby, která byla udělaná pořádně včetně vyrovnávky, dvou vrstev a odvodnění krajnic. Jsem rád, že spojení Domažlic, Tlumačova a Mrákova je v dobrém stavu," uvedl současný zástupce hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek.

Spokojeni s novou silnicí jsou i starostové Tlumačova a Mrákova.

„Nás se stavba dotkla jen okrajově. Jsme však velmi rádi, že vedení kraje vyšlo vstříc našemu požadavku a oproti původnímu projektu opravilo i dvacet metrů silnice, která by zůstala rozbitá mezi začátkem obce a koncem nově zrekostruované silnice," řekl mrákovský starosta Josef Janeček.