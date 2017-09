Výstava Z historie Osvračína se zaměří na zemědělství

Osvračín – Spolek Vostračín připravuje na tento víkend výstavu na téma zemědělská výroba od minulosti do 21. století.

Foto z výstavy.Foto: Deník / Šebek Stanislav

Návštěvníci se dozví, jak se změnily výrobní postupy od pravěkého zemědělství až po to současné. Součástí výstavy jsou unikátní dobové fotografie. Vystaveno bude také originální historické zemědělské nářadí. Součástí expozice je výstava kreseb a maleb dominanty Osvračína místních výtvarníků a fotografie z cesty po Jižní Americe. Výstavu je možno shlédnout v malém sále zámku v Osvračíně v sobotu 9. září od 14 hodin do 18 hodin a v neděli od 10 hodin do 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. Výstava je součástí osvračínské pouťové oslavy.