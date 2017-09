Výluky zkomplikují cestu z Domažlic do Plzně

Domažlicko – Na hlavní trati Domažlice-Plzeň budou i v tomto týdnu pokračovat výluky, které znepříjemní lidem cestování.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Do autobusů budou přesedat v úseku Nýřany – Stod. Omezení potrvá od pondělí 11. do pátku 15. září vždy od 10.20 do 14.30 hod., bude se týkat vždy sedmi osobních vlaků. Za expresy Praha-Mnichov, které jedou podle výlukového jízdního řádu, pojedou náhradní autobusy v úsecích Rokycany-Furth im Wald a Plzeň-Furth im Wald.