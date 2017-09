Výluka na plzeňské trati potrvá celý týden

Holýšov – Od pondělí do středy musí cestující počítat s výlukou mezi Holýšovem a Stodem.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

Vlaky nepojedou vždy od 8.10 do 14.20 hodin. Ve čtvrtek a pátek na ni naváže omezení mezi Vejprnicemi a Plzní vždy od 8.10 do 13.45 hodin.

Osobní vlaky budou nahrazeno autobusy. Za expresy Praha-Mnichov pojedou náhradní autobusy, přímý spoj z Rokycan do Furthu im Wald, z Rokycan do Domažlic a také z Plzně do Furthu im Wald.

Po dobu výluky platí mimořádný výlukový jízdní řád, odjezdy se tak proti standardnímu mohou o několik minut lišit.

Důvodem naplánovaných výluk je údržba a oprava kolejí, odstranění vegetace v blízkosti trati a udržení technického stavu železničního svršku.