Výletníci si vyzkoušeli pilotování papírového letadla

Staňkov – Cech horšovskotýnských cyklistek ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů v Křenovech pořádal turistický výlet do Staňkova spojený s prohlídkou letiště.

Skupinu téměř třiceti nadšenců přivítal na staňkovském letišti Miroslav Mucha. Krátce příchozí seznámil s historií aeroklubu.

Po zodpovězení několika všetečných otázek byl spuštěn nevšední vyhlídkový let. Nejprve byl pilotem nabídnut papírový model letadla na dřevěném podvozku. Jednalo se velice zdařilý falzifikát vyrobený v dílně bratří Váchalů. Povrchová úprava lakováním, vyladění výfuků a k nepoznání zkopírovaná přístrojová deska prostě neměly chybu. Když letadlo opustili dospělí, vrhly se do něj děti. Ty pak v letadle řádily až do ukončení prohlídky.

Skupinka zakončila výlet u koupaliště v Puclicích, kde opékala buřty na ohýnku. Celá trasa měřila asi 12 kilometrů a všichni ji bez problémů zvládli.



Lenka Volkmannová, (seb)