Vrchní soud snížil trest ženě, která v Tachově zavraždila novorozenou dceru

Praha, Plzeň - Za vraždu novorozence v Plzni půjde žena ze Slovenska na 16 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud jí ve středu trest o tři roky snížil.

Zdenka M. skrývala před novináři obličej.Foto: DENÍK/Miroslava Vejvodová

Devětadvacetiletá Zdena M. podle rozsudku na ubytovně v Tachově porodila zdravou holčičku, kterou zabalila do ručníku a dvakrát jí silně dupla na hlavu. Dítě později v nemocnici zemřelo. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

K události došlo 26. března 2016 na ubytovně v Nádražní ulici v Tachově před třetí hodinou ráno. Zdenka M. tehdy ve sprše v kleče tajně porodila zdravou holčičku. Protože se chtěla plačícího děvčátka zbavit, přikryla je ručníkem a dupla mu na hlavičku a další části těla. "Novorozence poté zabalila do ručníku a chtěla ho odnést a vhodit do řeky Mže. Tam ale kvůli svému vysílení nedošla. Dostala se jen ke kontejneru a dítě chtěla hodit tam. K tomu ale nedošlo, protože ji objevil její přítel. Ten vzal dítě domů a ve 3.18 hodin přivolal záchrannou službu," uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Žena tvrdí, že po porodu nevěděla co dělá. Její obhájce Filip Mařík u soudu navrhl, aby čin posuzoval jako vraždu novorozeného dítěte matkou. Za tento skutek by obžalované hrozil trest od tří do osmi let.

Původní trest byl nepřiměřeně přísný

Mařík také napadl znalecké posudky, podle kterých byla žena při činu příčetná. "Absenci tzv. poporodního rozrušení dovozuje ze skutečností, které na čin navazovaly, a ne ze skutečností, které k činu vedly," řekl. Soudu dokonce předložil nový znalecký posudek, který prý jeho slova potvrzuje.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička ale nový posudek jako důkaz zamítl. "Běžně se matka na příchod dítěte připravuje, to se v tomto případě prokazatelně nestalo. Za této situace je provádění nového znaleckého posudku zbytečné," řekl.

Případ podle je podle Lněničky výjimečný tím, jak žena dítě zabila, což by se mělo ve výši trestu odrazit. "Zásadním problémem je ale nízká inteligence, hloupost, neznalost," dodal soudce. Devatenáctiletý trest byl podle něj s ohledem na osobu obžalované nepřiměřeně přísný.

Má další dvě dcery

"Strašně toho lituji. Teď už nemůžu vrátit čas," řekla Zdenka M. v listopadu před Krajským soudem v Plzni a propukla v zalykavý pláč.

Tehdy vyplynulo najevo, že žena své těhotenství tajila nejen před svým okolím, ale i před přítelem. "Nechtěla jsem, aby to věděl. Bála jsem se, že mě opustí. Napadlo mě, že bych dítě dala k adopci, ale že kdyby to nevyšlo, dám ho na řeku a uplave," vypověděla devětadvacetiletá žena, která je matkou ještě tříapůlleté a osmileté dcery.