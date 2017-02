Víkend bude patřit masopustnímu veselí

Domažlicko – Maškary, zpěv, tanec, dobré jídlo, spousta pití a bujaré veselí. O následujícím víkendu řada obcí na Domažlicku ožije masopustními oslavami.

Masopust v Klenčí pod Čerchovem.Foto: Jitka Unverdorben

Již téměř legendární status má Masopust v Postřekově. Ten nabízí nejdelší a největší masopustní veselí a pro místní není snadnou záležitostí – Postřekovští musejí zvládnout až pětidenní maraton tance a alkoholu.



V pátek ve 20 hodin vše odstartuje Sezpívanou na Kytičkovou v hospodě U Hadamů. V sobotu, na takzvané „voračky“, se pak ve stejný čas koná Maškarní bál v hospodě U Nádraží. Hrát bude Hája Tečka Band.



Neděle je vyhrazena svobodné chase. Od hospody U Hadamů půjde od 16 hodin krojovaný průvod. Na něj od 17 hodin naváže Kytičková zábava, na které zahraje kapela Hájenka. Název je odvozen od kytičky, kterou dívka předá svému vyvolenému chlapci po prvním tanci u muziky.

V pondělí by hospodyně měly hodně tancovat a vysoko vyskakovat, aby jim rostlo obilí a len. Proto se koná Babský bál, opět v hospodě U Nádraží. Začíná se v 19 hodin, k tanci a poslechu zahraje Dupalka.



V úterý pak vše završí masopustní průvod obcí, který vyjde od tělocvičny v 16 hodin. V čele ponese krojovaná dívka housle s černou stuhou jako symbol konce muziky v nadcházejícím období půstu. Následuje ženich s nevěstou a krojované dívky. Figurínu Masopusta nesou regruti. Soudce pak vynese nad Masopustem rozsudek a kat ho oběsí. Po rozsudku vykonaném na hřišti pak od 17 hodin následuje Truchlení pozůstalých u muziky v hospodě U Nádraží. Hraje opět Hájenka.



Velkolepý masopust připravují také v sousedním Klenčí pod Čerchovem. I letos zavítá na jubilejní desátý ročník oslav známý herec a moderátor Petr Jančařík, který se u nádraží také ujme role soudce, který pošle Masopusta na smrt.



Sraz je v hospůdce U Psůtků v 11 hodin, průvod masek vyjde ve 14 hodin v čele s kapelou Sedmihorka. Nebude chybět povoz vezoucí živého Masopusta, ani jeho žena a malý synek. Předvojem budou jezdci na koních z mířkovského útulku pro týrané koně a živý oslík. V průvodu pojede i Ještěrka protiletadlový dvoukanon, a obojživelné bojové vozidlo Saracen MK1. Na prostranství u nádraží bude Masopust sťat katem. Po popravě bude v kulturním domě od přibližně 16 hodin Masopustův pohřeb a po něm Masopustní zábava.



V každé vsi je průběh masopustu trochu jiný. Například Strážští a Nevoličtí ho slaví společně a každý rok start i cíl masopustního průvodu střídají. Letos vyšla řada na Stráž, kde se maškary sejdou ve 13 hodin, a v Nevolicích pak v 16.30 u rybníka upálí Masopusta.



Ve Spáňově by to zase nebyl ten správný masopust, kdyby na něm chyběly uzené dobroty – součástí průvodu maškar, který v sobotu ve 14.30 vyjde od hostince, je tradičně pojízdná udírna.



V Pocinovicích se masopustní průvod vydá na cestu ve 13 hodin stejně jako v Hlohové. Ve 14 hodin vyrazí maškary také v Tlumačově, Křenovech či Újezdě Svatého Kříže. V Nové Vsi u Kdyně se masopust bude konat o den později, v neděli ve 12 hodin.