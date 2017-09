Vesnické obchody prodejce neuživí

Domažlicko – Nízký obrat, silná konkurence řetězců ve městech, časově náročná práce s malým výdělkem. To jsou důvody, proč mnohé obce na Domažlicku řeší budoucnost vesnických prodejen.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

„Ke konci července narychlo ukončila svoji činnost paní, která měla u nás krámek a provozovala i bufet na koupališti,“ říká starosta Němčic u Kdyně Jan Hvizd. „Máme obchod nový, zrekonstruovaný, je to napůl prodejna, napůl občerstvení. Za první měsíc zveřejněného záměru o jeho pronájmu zavolal jediný člověk, který se ptal na podmínky, a stejně to neklaplo,“ pokračoval Hvizd.

Obec dotovala obchod zhruba 50 tisíci korun ročně, aby mohl vůbec fungovat. Přesto to na jeho udržení nestačilo.

Lidé už jsou ale s touto situací smíření. „Naštěstí to není tak kritické. Zatím se nikdo neozval, že by neměl, jak si potraviny zajistit. Každopádně to je ale to ochuzení pro obec – lidé se v obchodě scházeli, teď tato možnost padla,“ připomíná starosta. I cykloturisté jedoucí po frekventované trase přes Němčice se často v prodejně zastavovali na občerstvení.

Mnoho měsíců byli bez prodejny v Újezdě. Tam čekání na nového zájemce vzdali a v minulém týdnu zastupitelé schválili, že na základě vydaného živnostenského oprávnění bude obchod provozovat obec.