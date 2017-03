Vedení Horšovského Týna koupilo hotel Šumava

Horšovský Týn – „Současní majitelé hotelu již naši nabídku akceptovali. Nyní právníci pracují na smlouvách," uvedl starosta města Václav Mothejzík s tím, že město by mělo získat hotel řádově do jednoho či dvou měsíců. Zaplatí za něj 14 milionů a 250 tisíc korun.

Hotel Šumava v Horšovském Týně.Foto: MÚ Horšovský TýnFoto: Deník / Šebek Stanislav

Kontroverzní a mnohokrát diskutovaný záměr koupit hotel zastupitelé schválili těsným hlasováním devíti proti sedmi.



Hlavními důvody pro koupi hotelu byly zajištění sálu pro kulturní akce, který městu v současnosti chybí, dále zajištění dostatku ubytovacích míst ve městě a v neposlední řadě také obavy o stav a budoucnost hotelu Šumava – jde totiž o výraznou dominantu v centru historického náměstí, která v současnosti funguje jako ubytovna.



Opozice naopak argumentovala nehospodárností a energetickou náročností budovy, nevhodným sálem a názorem, že za peníze, které se v budoucnu do rekonstrukce hotelu investují, by se měl raději mělo postavit zcela nové společenské zařízení. Město by prý navíc nemělo podnikat a napravovat chyby nepovedených podnikatelských záměrů.

Na zasedání zastupitelstva bylo před samotným hlasováním zmíněno několik obav z koupi hotelu.



Bývalý starosta města Josef Holeček označil koupi hotelu za ekonomický hazard. „Bojím se, že to bude jedna velká černá finanční díra a že město si s tím ještě dost 'užije',“ podotkl.

Ředitelka Městského kulturního zařízení Horšovský Týn Leona Císlerová jako pořadatelka kulturních akcí v sále zase poznamenala, že Šumava má pro tyto účely nevyhovující prostory a že si provoz nedokáže představit bez velkých investic.

Farář Josef Prchal naopak podotkl, že pokud by ke koupi hotelu nedošlo, mohla by přímo na náměstí brzy stát nevzhledná ruina.



Město nyní hotel získá a bude muset vyřešit několik otázek – do jakých oprav a úprav se pustit a kolik peněz do nich investovat, jak zařízení efektivně provozovat nebo pronajímat či jak vůbec nalákat nějakého zájemce, který bude mít o hotel s restaurací zájem.