Ve staňkovské radnici by mohlo být komunitní centrum

Staňkov – Budova historické radnice na náměstí ve Staňkově nedávno získala nová okna a fasádu (fialovou barvu nahradila béžová). Uvnitř je však radnice opuštěná a Staňkovští by se už v letošním roce chtěli pokusit najít smysluplné využití pro její interiér.

Nová fasáda staré radnice ve Staňkově.Foto: Deník/ S. Šebek

„Podali jsme žádost o dotaci na vybudování komunitního centra a knihovny. Rekonstrukce by měla stát řádově 20 milionů korun,“ uvedl starosta Staňkova Alexandr Horák.



Upozornil však, že projekt je momentálně zatím jen ve stádiu hodnocení a podobných žádostí je mnoho.



V radnici by tak mohlo vzniknout centrum denních služeb, tedy rozšíření místní pečovatelské služby, a klub pro seniory. Vytvoření prostoru pro sociální programy totiž rovněž usnadňuje získání vhodné dotace na rekonstrukci budovy.



„Ze všech nabídek sociálních programů jsme snažili vybrat takový, jehož provozování nás výrazně nezatíží a jenž bude u nás smysluplně využívaný,“ podotkl Horák s tím, že stará radnice by získala i výtah, aby komunitní centrum bylo bezbariérové.



V horním patře radnice by pak měla být ve třech místnostech městská knihovna. Prostřední místnost by pak měla být využita jako výstavní či přednášková místnost.



„Byly by tam počítače pro veřejný internet, mohlo by se tam přednášet a možná by tam mohlo být i několik vitrín, ve kterých by se dalo vystavit pár věcí ze staňkovské historie. Zároveň by zde bylo možné pořádat i menší tematické výstavy,“ řekl starosta.



I kdyby však město s žádostí o dotaci neuspělo, má v letošním rozpočtu finance na rekonstrukci střechy, aby budova byla zcela dokončena alespoň zvenčí.