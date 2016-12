Vánoční sbírka pro psy měla nečekaný úspěch

Horšovský Týn – Spontánní předvánoční sbírka pro opuštěné psy měla nečekaný úspěch. Eliška Nevidzanová z Horšovského Týna se rozhodla na vlastní pěst uspořádat vánoční sbírku pro opuštěné psy žijící v útulcích.

Předávání sbírky v Tachově. Vpravo Eliška Nevidzanová s přítelem.Foto: archiv E. Nevidzanové

„Sbírka proběhla v takových rozměrech, o kterých by se mi ani ve snu nezdálo. Hodně mě překvapila," říká Nevidzanová. „V pátek jsme posílali do tří útulků po dvou balících, dohromady měly 60 kilogramů. V neděli jsme navštívili čtvrtý útulek, a to v Tachově (viz foto). V pondělí jsme pak odesílali opět do tří útulku po dvou balících," popisuje.

První týden sbírky vypadal nejprve bledě, neozval se totiž nikdo.

„Říkala jsem si 'no tak to budu za blbce'. Další týden mi ale najednou telefon zvonil, lidé psali a už jsem i měla něco v ruce. Jako první jsem do sbírky dostala pytel granulek a kšíry od přátel. Pak už se u nás doma den co den kupily krabice pamlsků, granulí, dek a všeho možného. Měla jsem obrovskou radost. Šlo o lidi, se kterými se vůbec neznáme, ale přesto přijeli, měli úsměv na tváři a byli rádi, že také mohou pomoci," popisuje Nevidzanová a děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili, šířili povědomí o jejím konání nebo vyjádřili podporu.

„Jste skvělí a pomohli jste mi splnit pejskům v útulcích alespoň část jejich vánočního přání – plná bříška a teplý pelíšek," zakončila s posledním poděkováním svému příteli za jeho pomoc, podporu a za to, že před Vánoci doma strpěl hromadu krabic plných dárků pro psy.