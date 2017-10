V říjnu opět v Domažlicích začínají kurzy plavání dětí od 2,5 let

Domažlice – Obnovené plavání dětí od 2,5 od 6 let přichystal od října domažlický plavecký bazén.

Kurzy plavání v Domažlicích začínají v říjnuFoto: Plavecký bazén Domažlice

Povede je Tereza Tučková, která je absolventkou Vysoké školy tělovýchovy a sportu Palestra a má mnohaletou praxi s plaváním dětí.

Plavání dětí od 2,5 do tří let bude probíhat v pátek od 10 do 10.45 hodin. Dalších 45 minut bude vyhrazeno pro děti ve věku tři až čtyři roky. Instruktorka děti seznámí s vodou, proběhne výuka základních plaveckých dovedností a mnoha her. Kurz, který stojí 1040 korun a bude mít 13 lekcí.

Začíná 20. října, potrvá do 26. ledna (neplave se 24. 11. a o vánočních prázdninách).

„Děti od čtyř do šesti let budou plavat v pátek odpoledne. Adaptují se na vodu a vodní prostředí. Naučí se první základní plavecké dovednosti, jako je pocit vody, splývání, vznášení se, orientace ve vodě a základní pády a skoky,“ popsal průběh kurzu ředitel bazénu Jiří Houška. Tento kurz proběhne ve stejných termínech jako výše zmíněné. Za 13 lekcí rodiče zaplatí 2080 korun.

Do všech kurzů je možno se přihlásit na emailu tuckova.t@icloud.com nebo na telefonu 702 057 487. Lze se domluvit i na dalších individuálních potřebách. První schůzka rodičů přihlášených dětí proběhne 18. října v 15 hodin ve vestibulu bazénu.

Pro děti mladší 2,5 let zatím příznivé zprávy nemáme: „Plavání kojenců a batolat zatím probíhat nebude. Stále sháníme lektorku,“ uvedl Houška.