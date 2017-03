V pozemním vysílání jsou na Domažlicku k naladění desítky TV kanálů

Domažlicko – Diváci, kteří přijímají televizní programy pozemní cestou z vysílačů DVB-T, zaznamenali v uplynulých dnech několik změn v programové nabídce multiplexu 4, který vysílá z Čerchova. Jeho signál pokrývá velkou část domažlického regionu.

Vysílač na Čerchově.Foto: Deník/ Josef Babor

„Lidé si mohli všimnout několika novinek, jako je nahrazení programu Mňau TV za novinku O2TV Free,“ zmínil David Rácz, televizní technik a dlouholetý propagátor technických novinek na Domažlicku.



„O2TV Free divákům nabídne ten nejlepší sportovní obsah, kterým O2 TV Sport disponuje, a zároveň umožní divákům vyzkoušet si funkce, jako jsou zpětné zhlédnutí, zastavení obrazu nebo kvalita obrazu v HD. Kanál je dostupný částečně zdarma a částečně za poplatek, a to ve formě hybridní aplikace,“ uvedla Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení O2. Do 21. března poběží vysílání O2 TV Free zcela bezplatně.



„Začátkem března došlo ke zdražení servisního poplatku u jedné dekódovací karty na 79 korun. Doma máme tři televize, původně jsme pořizovali karty s tím, že jsou bezplatné,“ konstatovala Zdena Váchalová. V její rodině využívají služeb satelitního operátora Skylink.



„Uvažovali jsme, že necháme na satelitním příjmu jen jednu televizi a vrátíme se k pozemnímu příjmu na venkovní anténu,“ dodala. „S podobným postojem se setkávám velmi často. Lidé čekají, až jim vyprší předplacené období, a pak se opět vracejí k pozemnímu příjmu. Satelit ho pár let suploval, ale nyní je už v DVB-T dostatek programů,“ vypozoroval Rácz.



„Musí se ale často kombinovat příjem signálu ze dvou antén – z Čerchova a Vraního vrchu na jednu a z Krašova kvůli multiplexu 3 na druhou. Toto je na Domažlicku častá praxe,“ doplnil David Rácz.



Zatímco z vysílačů na Domažlicku (Čerchov, Vraní vrch) mohou diváci naladit 24 programů, další jsou dosažitelné z vysílače Krašov na Plzeňsku. Na 52. kanálu z něj vysílá Multiplex 3, který obsahuje stanice Prima Love, Óčko, Prima ZOOM, Óčko Gold, Šlágr TV, ČT :D Déčko, ČT art, Kino Barrandov, Barrandov Plus, Prima MAX.



Kdo by chtěl mít ještě širší výběr programů, může si nechat naladit jedenáctku německých kanálů, které jsou v příhraničí zachytitelné na pozemní antény.



Jde o stanice 3 sat, ZDF. ZDF Infokanal, ZDF Neo, KiKa, Das Erste, Phoenix, Arte, Tagesschau24, SWR a BR Alpha.