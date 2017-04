V Poběžovicích soupeřili hasiči, titul získal Pavel Kouřík s novým rekordem trati

Poběžovice - O velikonoční sobotě se do Poběžovic sjeli hasiči ze širokého okolí, aby na tamním náměstí bojovali o titul Železného hasiče.

Pod taktovkou poběžovického sboru dobrovolných hasičů se totiž konal už třetí ročník extrémního závodu jednotlivců pro ty nejtvrdší hasiče, který je součástí Chodské ligy v disciplínách TFA.mNa start se letos postavilo 31 borců ve dvou věkových kategoriích. Hasiče v plné zásahové výbavě nejprve čekal běh s hadicemi, poté přelezení dvoumetrové bariéry, následně museli snést dva barely naplněné vodou po schodech, vyběhnout zpět po schodech, uštědřit čtyřicet ran kladivem nahoru a dolu a vystoupat až na ochoz nad městským kulturním a informačním střediskem a tam vytáhnout lano se smotanou hadicí.

Vítězové soutěže Poběžovický železný hasič:

Kategorie do 30 let

1. Pavel Kouřík, SDH Díly

2. Jakub Kulhánek, SDH Tlumačov

3. Jiří Hnyk, SDH Klenčí

Kategorie nad 30 let

1. Antonín Rendl, SDH Č. Kubice

2. Robin Bureš, SDH Cítoliby

3. Jaroslav Klička, SDH Koloveč

Disciplínu převalování velké pneumatiky tentokrát nahradilo přesouvání figuríny pomocí takzvaného Raitekova úchopu. Nakonec musel každý závodník smotat dvě hadice, uložit je do bedny, napojit proudnici na stříkačku a proběhnout cílem. Roli hrály nejen fyzické schopnosti hasičů, ale i správně zvolená technika. "Vyběhnout na domažlickou věž je pro mě jednodušší než tohle," řekl o poběžovickém závodu soutěžící Jaroslav Klička z kolovečského hasičského sboru. "Mně vždycky jako první odejdou nohy. Mám objemově silné nohy, takže se mi rychle zakyselí svaly. Proto jsou pro mě vždycky lepší krátké, rychle tratě, raději sprintuji než běhám vytrvalostní závody," vysvětlil. "Letos nemám moc natrénováno, trápily mě přes zimu různé nemoci, takže žádná pořádná příprava nebyla, ale věřím, že tělo si to pamatuje. Tady v Poběžovicích jsem vždy měl pohár, tak snad to vyjde i letos," podotkl hasič Klička. Poháru se dočkal - stejně jako vloni získal bronz v kategorii nad 30 let.

Celkovým vítězem závodu (a vítězem kategorie do 30 let) se stal Pavel Kouřík z SDH Díly s novým rekordem trati - 3 minuty a 22,5 vteřin. Druhý byl Jakub Kulhánek z SDH Tlumačov s časem 3:56,9 a třetí místo (a zároveň vítězství v kategorii nad 30 let) patřilo Antotnínu Rendlovi z SDH Česká Kubice s časem 4:10,5.

Chodská liga v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije) bude pokračovat soutěžemi Železný hasič v České Kubici (13. května), Tlumačově (20. května) a Pařezově (19. srpna).