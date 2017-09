V Muzeu příhraničí ve Kdyni vystavuje pět výtvarníků

Kdyně – Tři města (Beratzhausen, Parsberg, Kdyně) se musela spojit, aby mohla být v polovině září zahájena výstava obrazů v Muzeu příhraničí ve Kdyni. Představují se na ní tři umělkyně z Bavorska a dva místní výtvarníci.

Výstavu uvedl starosta města Kdyně Jan Löffelman, kurátorem expozice a jedním z vystavujících je Václav Sika.

Větší prostor úmyslně poskytl bavorským autorkám. „Anna Beckstein – Pilz se věnuje realistické tvorbě. Zachycuje krajinu, ale také figuru. Vytvořila speciálně pro tuto výstavu rozměrnou vedutu města Kdyně,“ představil první autorku.

„Christine Scheuerer – Grötsch se zabývá textilním designem, a na výstavě jsou zastoupeny obrazy vytvořené textilní koláží. Práce jsou tématicky zaměřené výlučně na krajinu, podanou v různých barevných stylizovaných variantách,“ zmínil Sika k další vystavující.

„Luise Unger používá jak akryl tak olej. Celé směřování její práce je orientováno na figuru i portrét a jejich zachycení v různých světelných variacích,“ uvedl umělkyni Václav Sika.

Milada Hynková je na Kdyňsku i celém Domažlicku známou osobností. Celý svůj výtvarný život zasvětila aradecoru (textilní technice netkané tapiserie). „Po roce 1989 zachránila stroj Arachne a zařídila samostatný Ateliér Aradecor, tím tuto techniku zachránila,“ připomněl kurátor.

Václav Sika se posledních pět let věnuje fotorealismu. Pro kdyňskou výstavu vybral několik svých přírodních detailů včetně unikátního Áronu plamatého, který roste nad Kdyní v rezervaci Herštejn.

Muzeum příhraničí je do konce září otevřeno v pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin, od října v pracovní dny do 16 hodin.