V křižovatce u Kouta se propadla krajnice

Kout na Šumavě – Ani po třech měsících si řidiči nezvykli na změnu dopravního značení na křižovatce u Kouta na Šumavě, které vyvolalo bouři nevole.

Na křižovatce u Kouta na Šumavě si musí dávat řidiči pozor na utrženou krajnici. Silnice bude opravena do 15. dubna.Foto: Deník / Šebek Stanislav

Křižovatka je podle nich nebezpečná. Nyní však musí čelit dalšímu problému. Přímo v této křižovatce se utrhl kus krajnice.



„Nejen, že dopravní změna je nesmyslná a hloupá, ale nyní je tam i obrovská díra. Lidé neznalí zdejších poměrů si tam snadno utrhnou kolo. Kdo se chce díře vyhnout, musí vjet do protisměru. Vzhledem k tomu, že se tam pletou nákladní auta s osobními, je to velice nebezpečné. Je opravdu jen otázkou času, kdy se tam stane smrtelná nehoda,“ popsal situaci řidič Bohumil Stehlík z Trhanova, který projíždí touto křižovatkou několikrát týdně.



O utržené krajnici Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ví, a podle slov jejich mluvčího Petra Otáska, bude silnice spravená do poloviny dubna.

„Krajnice se utrhla proto, že dříve tento úsek sloužil jako odbočovací pruh. Policie to změnila tak, že se tam nyní jezdí obousměrně. Protože je to uděláno nouzově, povrch silnice se propadl. Propad krajnice je nyní označen dopravní značkou, aby tam nedošlo k nehodě. Díra se dosypává a nejdéle do 15. dubna chceme silnici spravit tak, aby vydržela po dobu, než dojde k celkové rekonstrukci této křižovatky,“ vysvětlil Otásek.



Ke kompletní rekonstrukci by mělo dojít v nejbližší době.

„O stavbě nyní rozhoduje stavební odbor. Pokud vše dobře dopadne, křižovatka se v nejbližší době kompletně předělá,“ dodal Otásek.