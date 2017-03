V kolovečském muzeu už nebude třeba průvodce

Koloveč – Muzeum techniky a řemesel v Kolovči přichází i letos s novinkou. Aby návštěvníci nebyli při prohlídce s průvodcem omezeni časem, nechal majitel muzea Martin Volf zhotovit popisky k vybraným exponátům.

Kolovečské muzeum.Foto: Foto: Martin Volf

„Všechno, co je v muzeu k vidění a o čemž předpokládáme, že lidé neznají, bude mít svou podrobnou popisku. Je to proto, aby se návštěvníci v našem muzeu dozvěděli to samé, co od průvodce, ale nebyli časově omezeni. Někomu stačí na prohlídku půl hodiny, jiný zde stráví třeba tři a půl hodiny. My budeme samozřejmě dozorovat a rádi odpovíme na jakýkoliv dotaz,“ říká Martin Volf.



I letos se návštěvníci dočkají vědomostních soutěží pro děti od 6 do 15 let s podtitulem „Poznej řemesla.“ „Vědomostní soutěž jsme vymysleli vloni a velmi se ujala nejen u dětí, ale i u jejich rodičů. To, že musí odpovědět na otázky, na které najdou odpovědi při prohlídce muzea, je mnohem více vtáhne do dění,“ pokračuje Volf s tím, že každý úspěšný malý badatel získá diplom a věcnou odměnu.



Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o komentované předvádění práce na hrnčířském kruhu v historické dílně. Budou mít možnost ochutnat točené pivo z holby vyrobené z tradiční keramiky a vyfotit se u světoznámého kolovečského mlýna na přemílání starých bab.