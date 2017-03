V Hostouni vzniká nová obytná zóna

Hostouň – Místo pro šest nových rodinných domů. V Hostouni vzniká zóna pro individuální rodinnou výstavbu v ulici Za Sběrnou v mírném jižním svahu.„Jde o lokalitu blízko centra města. Plánujeme v ní šest parcel, průměrně by každá z nich měla dosahovat 950 m2," uvedl hostouňský starosta Miroslav Rauch.

V ULICI ZA SBĚRNOU byla kanalizace a vodovod dobudována v roce 2008. Teď se na infrastrukturu napojí chystaná obytná zóna.Foto: Město Hostouň

Město zařizuje, aby do lokality nové obytné zóny byla přivedena potřebná infrastruktura.



„Musíme zařídit dešťovou i splaškovou kanalizaci, vodovod, přípojky plynu, elektřiny i pevného internetu,“ vyjmenovává Rauch.

Hostouňští počítají s výstavbou komunikace, chodníku i veřejného osvětlení.



„Náklady na základní zasíťování budou okolo 1,8 milionu korun, teď zařizujeme veřejné osvětlení, to vyjde asi na půl milionu korun,“ vyčíslil hostouňský starosta.



„Komunikace nás vyjdou asi na 4 miliony,“ pokračuje Miroslav Rauch v popisu položek rozpočtu na přípravu obytné zóny.

„Vedeme v patrnosti zájem o chystané parcely. Mladí lidé teď chtějí stavět. naše náklady se musí promítnout do ceny pozemků, předpokládáme cenu na úrovni 500-600 Kč za metr čtverečný.“



Pozemky by se měly začít prodávat v horizontu několika týdnů.



Hostouňští kromě této největší investiční akce počítají v letošním roce i s přípravou opravy kaple ve Štítarech. Ta je vyjde na 300 tisíc korun. Chystají i potřebnou opravu cesty na hřbitově. V rozpočtu na ni pamatují částkou 200 tisíc korun. Foto: MÚ Hostouň