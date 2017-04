V Horšovském Týně se změnila koalice

Horšovský Týn – Zastupitelé Horšovského Týna na svém posledním zasedání zvolili nového člena rady města – Zdeňka Křivku (ODS). V důsledku toho přišla ČSSD o místo v radě, křeslo nyní patří ODS. Opoziční a koaliční pozice si tak obě strany prohodily.

Volba nového radního v Horšovském Týně.Foto: Město Horšovský Týn

Koncem března Ladislav Walter (ČSSD) rezignoval na funkci člena rady města. Na zasedání zastupitelstva pak za sebe jako logickou náhradu navrhl Oldřicha Vejvodu (ČSSD), jediného stranického kandidáta ve vedení města. „Když jsem rezignaci podával, měl jsem na mysli i to, že by bylo dobré, kdyby mě zastoupil někdo z naší kandidátky,“ uvedl.

Oldřich Vejvoda však kandidaturu nepřijal. Jako důvod uvedl vyjádření radního Petra Lahody (SNK Nezávislí) na koaliční schůzi, že proti osobě Vejvody nic nemá, ale v radě ho nechtějí. „V takové radě nemohu pracovat. Jsem rád, že v ní nebudu pracovat,“ poznamenal Vejvoda.

Rada města Horšovský Týn:

Václav Mothejzík, starosta města (SNK pro H. Týn)

David Škopek, místostarosta (SNK Nezávislí)

Jaroslav Vlasák, radní (SNK pro H. Týn)

Petr Lahoda, radní (SNK Nezávislí)

Zastupitelé se proto rozhodli vybrat nového kandidáta ihned. V opačném případě by totiž nastal závažný stav, kdy by rada města s pouze čtyřmi členy nemohla fungovat a její práce by padla na bedra zastupitelů. Ti by se v usnášeníschopném počtu museli scházet mnohem častěji a rozhodování o důležitých záležitostech pro vedení a rozvoj města by se tak výrazně zpomalilo.

Po dvou poradách zastupitel a bývalý starosta města Josef Holeček (ODS) navrhl za svou stranu na funkci radního Zdeňka Křivku. Uvedl, že volební program ODS má dost průniků s volební stranou nezávislých kandidátů a Křivka má letité zkušenosti ve vedení města i ve vedení společnosti Bytes HT.

Zastupitelé následně ve veřejném hlasování Zdeňka Křivku do rady města zvolili deseti hlasy. Pět se zdrželo hlasování a pouze Oldřich Vejvoda byl proti. „Jsem v zastupitelstvu už nějakých 16 let,“ prohlásil Zdeněk Křivka. „Ne že bych z kandidatury byl nějak odvázaný, ale vím, že rada i zastupitelstvo mají polovinu volebního období za sebou a chci aby město směřovalo dál dopředu. Kdyby se to nějak zaseklo, nebo se snad dokonce rozpadla rada města, tak už se v Horšovském Týně neudělá vůbec nic. Souhlasím s funkcí, protože chci pomoci městu k rozvoji.“