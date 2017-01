V domu s pečovatelskou službou mají štěnice

Koloveč – Se štěnicemi bojují obyvatelé bytového domu s pečovatelskou službou v Kolovči.

Dům s pečovatelskou službou v Kolovči.Foto: Deník/ Helena Bauerová

V bytě je prvně objevila 87letá Marie Nová. „Představte si, že jsem tu havěť našla v úložném prostoru v posteli. Nejdřív jsem nevěděla, co to je. Mladí to sebrali a odnesli na úřad. Tam se zjistilo, že je to štěnice. Určitě se sem dostaly z bytu pode mnou, kde je neskutečný nepořádek," říká paní Nová.

Dům už navštívil deratizátor, který objevil štěnice i v několika dalších bytech. Provedl sanaci, ale odkud se štěnice po domě šíří, nezjistil. Obyvatelé domu, převážně staří lidé, jsou naštvaní. Sanace bytu je přijde na 800 korun a to je pro některé příliš velká částka. Navíc není jisté, že se sanace nebude muset opakovat. Ti, kteří štěnice v bytech nemají, mají strach, že se jim tam brzy dostanou.

„Měl by se vystříkat celý dům. Takhle to nemá smysl," myslí si 65letý Ján Kotlár, který si nechal byt raději sanovat preventivně.

Opoziční zastupitel Kolovče Radek Anderle si myslí totéž. „Městys měl na svoje náklady nechat vystříkat celý dům. Pro ty staré lidi je 800 korun obrovská částka," říká.

S tím však nesouhlasí starosta Kolovče Václav Pergl.

„Deratizátor objevil štěnice v několika bytech, které ihned sanoval. Zjistil, že se nenacházejí ve společných prostorách, přesto sanoval i chodby okolo prahů. Ujistil nás, že nejde o epidemii, a doporučil počkat dvacet dní, během nichž se ukáže, zda první sanace zabrala. Pokud se ukáže, že prvotní opatření nestačí a je nutný radikálnější zásah, budeme s deratizátorem jednat o lepších cenových podmínkách. Více dělat nemůžeme, protože je prokázáno, že invaze štěnic v domě není chybou pronajímatele, jímž je městys. Lidé v tomto domě jsou stejnými nájemníky jako lidé v ostatních 50 obecních bytech. My opravdu nemůžeme dělat výjimky, ale musíme měřit všem stejným metrem," řekl Pergl.