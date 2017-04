V Chodské Lhotě zničil kůrovec obecní les

Chodská Lhota – Osm hektarů obecního lesa dokázal během loňské a letošní zimy zničit kůrovec v Chodské Lhotě. Napadené stromy musí obec vyporážet a na jejich místo do dvou let vysadit nové stromky.

Kůrovec. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Les je cirka 40 let starý a za dřevo nedostaneme tolik peněz, jako bychom dostali za zdravé dřevo ze sto let starého lesa. Takže na tom ztratíme spoustu peněz. Škoda nejde vyčíslit, ale nebojím se říci, že jde do milionů,“ řekl starosta Chodské Lhoty František Jílek.



Protože obec má v lese pouze jednoho zaměstnance a nemá dostatek financí najmout si lidi, kteří by se o výsadbu nového porostu postarali, rozhodla se požádat o pomoc vlastní občany.

„Vzpomněli jsme si, že se v sedmdesátých letech pořádaly Akce Z. Tak jsme takovou retro brigádu s názvem Zasaď si svůj strom vyhlásili na tuto sobotu. V osm ráno je sraz u hospody U Choda. Budeme věřit, že lidé dorazí a s výsadbou stromků pomohou. Už máme slíbenou účast učitelek a dětí z naší mateřské školy, tak věřím, že se i další občané přidají. Do lesa brigádníky odveze autobus, který jsme pro tuto příležitost objednali. Stačí aby si brigádníci s sebou vzali motyčku a něco na opečení. Pivo a čistá pramenitá voda bude zajištěna obecním úřadem,“ pokračuje Jílek.



Vysazením nového porostu však povinnosti obce nekončí.

„Sazenice jsme museli koupit z obecních peněz a o vysazené stromky se musíme i dál starat. To znamená chránit je proti okusu a vyžínat mezi nimi trávu, aby mohly růst. To všechno zvyšuje náklady, které se dnes vůbec nedají vyčíslit,“ vysvětluje Jílek a pokračuje: „Máme 170 hektarů lesa a nevíme, kolik ho kůrovec zlikviduje příští rok. Pokud by to bylo každoročně osm hektarů, bylo by to pro obec zničující.“