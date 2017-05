FOTO: V Bělé nad Radbuzou vzdali hold americkým osvoboditelům

Bělá nad Radbuzou – Konec druhé světové války, osvobození americkou armádou, jedinečnou vojenskou akci na záchranu zajatců a vzácných koní a dva padlé americké vojáky.

To vše si v neděli Bělští připomněli v rámci tradičních oslav. Neslavili sami, ale za účasti příslušníků americké armády, jednotky 2. Kavalerie, a členů Military Car Clubu Plzeň.



Slavnosti začaly vzpomínkovým aktem v Růžově a završeny byly položením věnců u Památníku padlým na náměstí v Bělé.

Kromě moderní bojové techniky zde ani letos nechyběla historická vojenská vozidla Military car clubu Plzeň.



Po české a americké hymně a proslovu starosty Picky se slova ujal kapitán Matthev Capps, který vyjádřil vděčnost nad možností se každý rok oslav účastnit, připomenul výjimečnost akce Cowboy.

„30. dubna v roce 1945 bylo mezi občany Čech a americkou armádou vytvořeno pouto. Jsme rádi, že pokračujeme v navazování přátelství a jsme pyšní, že sdílíme historii s Čechy. Já osobně jsem spojen s jednotkou Pattonových duchů. Je to 72 let kdy se jednotka kapitána Cartera Nelsona Catletta střetla s německou hlídkou a započal boj. Stateční vojáci bojovali pět hodin pod stálou palbou. Akce pomohla zachránit 150 spojeneckých zajatců.“



Oslav se účastnila i dcera kapitána Catletta Carey LaPlante. „Jsem vděčná, že zde udržujete tuto vzpomínkovou akci. Sama dávám dohromady kousky historie, a jsem velmi vděčná, co jsem se tady dnes dozvěděla.“



O tom, že svoboda a demokracie nejsou ani dnes samozřejmostí, promluvili i další hosté, kteří se oslav v Bělé účastnili, a to například ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, poslanec Vladislav Vilímec a europoslanec Jiří Pospíšil.



Po skončení slavnostního aktu na náměstí se přítomní přesunuli k hasičárně k tradičnímu vztyčení májky.