Unikát: V Klíčově se narodili beránci - trojčata

Domažlicko - Kamerunské ovečce Terce, která bydlí u manželů Tomáše a Heleny Tichých v Novém Klíčově na Domažlicku, se narodili tři beránci.

Helena Tichá s beránkem.

„Bylo to ohromné překvapení. Jde o unikát, většinou se rodí jen jedno nebo dvě mláďata, ale trojčata, a navíc všichni kluci? I veterinář se dost divil," říká Helena Tichá (na snímku).

„Nejsme žádní chovatelé. Před časem jsme dva berany dostali darem od synů, asi nám chtěli udělat život trošku dobrodružnější," směje se Tichá.

Manželé tedy jednoho berana prodali a pořídili si ovci. Netušili, že se brzy budou starat hned o tři další jehňata.

„Bylo to dost nečekané a Terka zvládla porod trojčat úplně sama. Šla jsem s krmením a najednou vidím, že u ovečky na slámě je jakýsi malý balíček. Jen, co jsem to řekla manželovi, byl tam druhý. Pak jsem telefonovala s veterinářem, že z ovečky asi ještě visí nějaký vak, a on řekl, že tam nejspíš bude ještě třetí mládě," vzpomíná Tichá.

Týden staří kamerunští beránci se už mají čile k světu, manželé z Klíčova mají v plánu prodat je chovatelům.