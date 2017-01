FOTO: Učiliště přichystalo pro prezidenta čtyři vlastnoručně vyrobené dárk

Domažlice /FOTOGALERIE/ - Popelník, šachovnice s figurkami, kadeřnický poukaz a chodský koláč. Prezident Zeman z domažlického středního odborného učiliště, které navštíví ve čtvrtek před polednem, neodjede s prázdnou.

„Naši žáci-truhláři pro pana prezidenta vyrobili z masivního dřeva šachovnici ve tvaru knihy a obráběči kovů a mechanici-seřizovači připravili šachové figurky.

edna sada je z duralu a druhá z mosazi. V rámci kroužku mechatroniky žáci na drátořezu vyrobili do šuplíčku šachovnice z tvrzeného polystyrenu úložiště pro šachové figurky. Na tomto dárku se projevila spolupráce hned několika oborů naší školy dohromady," pochvalovala si ředitelka Zdeňka Buršíková.

Strojní mechanici pak vymysleli praktický dárek. „Je všeobecně známo, že Miloš Zeman je kuřák. Kluky tak napadalo vyrobit popelník. Prváci to vymysleli a starší žáci na tom pracovali. Vytvořili nákres, pak to naprogramovali a poté na soustruhu vyrobili. Na nejmodernějším pětiosém CNC stroji pak vyfrézovali do popelníku označení, že pochází právě z naší školy," popsala Buršíková.

Kadeřnice a kosmetičky připravily speciální poukázku, kterou může hlava státu kdykoliv využít.

Žáci gastronomických oborů připravili pro prezidenta typickou místní sladkou pochoutku – chodský koláč.

Všechny dárky žáci předají hlavě státu osobně.