TV rošáda. Z Vraního vrchu bude vysílán nový typ signálu, přibudou programy

Domažlicko – Do roku 2020 skončí stávající typ televizního pozemního signálu.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE

Uvolnění pásma pro mobilní služby na frekvenci, kde je nyní vysílán signál pro pozemní příjem televizních kanálů, do roku 2020. To je důvod, proč se zavádí nový typ televizního signálu. Nese označení DVB-T2 a v horizontu tří let nahradí první generaci pozemního TV digitálního signálu DVB-T. Uvolnění frekvencí pro mobilní služby vychází z celoevropského nařízení.

Mezi místy, kde začne již brzy fungovat přechodový multiplex DVB-T2, figuruje i Vraní vrch na Domažlicku. Novinková síť bude vysílat na 31. kanálu. Souběžně s ní bude k dispozici i dosavadní pozemní signál DVB-T. Souběh by měl pomoci přechodovému období postupné obměny přístrojového vybavení v domácnostech, protože starší televizory nejsou s novou technologií kompatibilní.

Nový set-top-box

„Televizi mám starou asi čtyři roky, nevím, proč bych si ji měl zase měnit. Přijde mi to jako lobbing výrobců, kteří pořád chtějí, abychom kupovali nové televize, antény a kdo ví, co ještě,“ neskrývá se rozčarování divák Jan Adámek.

„Situaci lze vyřešit zakoupením set-top-boxu v ceně okolo pětisetkoruny,“ uklidňují dopředu zástupci Českých radiokomunikací, která provozuje hlavní pozemní vysílací sítě (multiplexy) v Česku.

„Na sousedním 32. kanálu vysílá regionální síť 7 z Čerchova, snad se to nebude vzájemně ovlivňovat,“ připomíná televizní technik David Rácz z Mrákova, který je výrazným propagátorem technických novinek.

Lidé zachytí i nové stanice

Pozemní televizní vysílání přijímá v Česku 59% domácností, jde o nejrozšířenější platformu, další diváci si platí satelitní, kabelový nebo internetový příjem.

V přechodovém multiplexu DVB-T2, který by měl z Vraního vrchu začít vysílat během několika měsíců, budou k dispozici stanice skupin Prima, Barrandov, Óčko a Šlágr TV (prozatím 11 kanálů). Radiokomunikace jednají i o zařazení kanálů skupiny Nova. Diváci na Domažlicku tak z Vraního vrchu zachytí i stanice, které dosud v pozemní nabídce v tomto regionu chyběly (například Prima Zoom, Prima Love, Óčko nebo Kino Barrandov). Zmíněný přechodový multiplex prozatím vysílá ze dvou vysílačů v Praze, v příštím týdnu se připojí Brno a Ostrava.